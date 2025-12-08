Slušaj vest

Radi objektivnog i odgovornog informisanja javnosti, Narodna banka Srbije saopštava da je tokom protekle dve nedelje zabeležen rast tražnje za stranom valutom na domaćem deviznom tržištu. Deo ove tražnje rezultat je uobičajenih sezonskih kretanja u sektoru domaćih kompanija, ali je znatno veći deo posledica pojačanog interesovanja građana za kupovinu deviza nakon objava u vezi sa kompanijom NIS.

NBS ističe da je povećana tražnja građana u velikoj meri podstaknuta pojedinim medijskim napisima i objavama na društvenim mrežama koje nemaju realno utemeljenje i dodatno podstiču neopravdanu paniku, uprkos ranijim saopštenjima centralne banke da stabilnost finansijskog sistema nije, niti će biti, dovedena u pitanje.

U nekim menjačnicama došlo je do isključivo trenutnog manjka evra kao posledice pojačane tražnje upravo na tim menjačkim mestima. To, međutim, ni na koji način ne znači da postoji problem u snabdevenosti evrom ili drugim stranim valutama na domaćem tržištu.

Foto: Shutterstock

Narodna banka Srbije raspolaže svim mehanizmima da spreči bilo kakve jače pritiske na kurs dinara prema evru, što je i dokazano u periodima povećane tražnje - tokom pandemije COVID-19, početka ukrajinske krize i u sadašnjim okolnostima. Zahvaljujući prethodno akumuliranim deviznim rezervama, NBS blagovremeno nadoknađuje privremeni višak tražnje kako ne bi došlo do oscilacija kursa. Stabilnost kursa duže od decenije očuvana je i u izazovnim periodima.

Konstantno praćenje tržišta

NBS pažljivo prati sve segmente deviznog tržišta, uključujući i menjačke poslove banaka i ovlašćenih menjača, i uverava javnost da ima sasvim dovoljno strane gotovine i u bankarskom sektoru i kod centralne banke, te da kanal snabdevanja funkcioniše nesmetano.

Činjenica da pojedini menjači nemaju dovoljno efektive posledica je toga što se ne snabdevaju na vreme od banaka. Iskustvo iz ranijih sličnih situacija pokazuje da ovlašćeni menjači često pokušavaju da se snabdevaju međusobno, dok u trenucima pojačane tražnje čuvaju efektivu za svoje klijente i podižu prodajni kurs. To znači da strana gotovina postoji — ali da nisu iskorišćeni svi kapaciteti za njeno blagovremeno obezbeđivanje.

NBS ističe da kurs dinara prema evru nije ugrožen niti će biti ugrožen. U okviru režima rukovođeno plivajućeg kursa, centralna banka ima pravo da interveniše i kupovinom i prodajom deviza kako bi sačuvala stabilnost.

Povećane devizne rezerve

Zbog preovlađujućih aprecijacijskih pritisaka prethodnih godina, NBS je kupovala devize i tako znatno povećala devizne rezerve. Od 2017. do kraja 2024. godine neto je kupljeno 11,9 milijardi evra. U prvih jedanaest meseci ove godine NBS je takođe bila neto kupac, u iznosu od 145 miliona evra. Time je značajno povećan kapacitet za smirivanje pritisaka na domaćem tržištu. U trenucima povremenih deprecijacionih pritisaka, NBS pažljivo i odmereno koristi devizne rezerve u svrhe za koje su predviđene.

Kroz nadzor i kontrolu banaka i ovlašćenih menjača, NBS ima dovoljno instrumenata da spreči sve pokušaje nezakonitog delovanja ili destabilizacije tržišta.

Narodna banka Srbije i u narednom periodu nastaviće da pažljivo prati sve relevantne faktore na domaćem deviznom tržištu i interveniše kada je potrebno, kako bi očuvala relativnu stabilnost kursa.