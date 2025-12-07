Slušaj vest

Najaktivniji kupac zlata u oktobru bila je Poljska centralna banka, koja se vratila na tržište nakon petomesečne pauze i dodala 16 tona u svoje rezerve.Time su njihove zalihe plemenitog metala povećane na 531 tonu, odnosno 26 odsto rezervi. Njihov cilj je da ih povećaju na 30 odsto.

Centralne banke širom sveta kupile su neto 53 tone zlata u oktobru, najviše od početka godine, pokazuju podaci udruženja rudarskih kompanija WGC.

U oktobru su centralne banke povećale kupovinu za 36 procenata na mesečnom nivou, izračunala je WGC. Međutim, tempo kupovine je bio sporiji nego u septembru, kada su nabavili 79 odsto više zlata nego prethodnog meseca.

Naredna je Brazilska centralna banka, koja je povećala svoje rezerve drugi mjesec zaredom, za 16 tona, otprilike isto kao i u septembru. Sada u svojim trezorima drže 161 tonu zlata, čiji je udeo u ukupnim rezervama šest odsto.

Zlatne poluge

Među vodećim kupcima u oktobru, WGC navodi Uzbekistan, sa kupovinom devet tona, Indoneziju, sa četiri tone, i Tursku, sa tri tone.

Češka je u oktobru kupila dve tone zlata, isto kao u septembru i avgustu, i povećala je na 69 tona. Centralna banka obnavlja svoje rezerve dvije i po godine i namerava da do 2028. godine u svojim trezorima drži 100 tona zlata.

U periodu od januara do oktobra, centralne banke su kupile neto 254 tone zlata, manje nego u prethodne tri godine, verovatno zbog viših cena, spekuliše WGC.Najveći kupac u periodu od januara do oktobra bila je poljska centralna banka, uprkos petomesečnoj pauzi, sa 83 kupljene tone, dvostruko više od drugoplasirane kazahstanske centralne banke, objavio je WGC.

Narodna banka Srbije namerava skoro da udvostruči rezerve za pet godina.

Srbija je takođe bila neto kupac zlata, sa nešto više od četiri kupljene tone, a centralna banka namerava da skoro udvostruči svoje zlatne rezerve do 2030. godine, sa sadašnjih 52 tone na najmanje 100 tona, tvrdi WGC, a prema izjavama predsednika Aleksandra Vučića. Krajem oktobra, zlato je činilo približno petinu ukupnih rezervi.

Narodna banka Srbije je u oktobru povećala svoje rezerve za 464,2 kilograma kupovinom 37 zlatnih poluga od kompanije "Serbia Zijin Copper", navodi se na veb-sajtu banke.

Madagaskar i Južna Koreja su takođe signalizirali povećanje zaliha, prema podacima WGC-a, ali nisu precizirali vremenski okvir.