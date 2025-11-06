Slušaj vest

Evropski berzanski indeksi danas beleže pad, dok je cena zlata ponovo porasla i premašila nivo od 4.000 dolara po unci. Tržišta sa nestrpljenjem iščekuju odluku Banke Engleske o kamatnim stopama, koja će biti objavljena u 13 časova.

U centru pažnje nalaze se i najnoviji kvartalni izveštaji o zaradi velikih evropskih kompanija i banaka kao što su Astra Zeneka, Rajnmetal, DHL i Komercbanka, prenosi CNBC.

Na Frankfurtskoj berzi indeks DAX je u 9.30 sati zabeležio pad od 0,32% i iznosio 23.961,32 poena. Francuski CAC 40 pao je za 0,71% na 8.016,80 poena, dok je britanski FTSE 100 oslabio za 0,16% i iznosio 9.759,05 poena. Moskovski MOEX je takođe blago pao, za 0,15%, na 2.542,06 poena.

Na američkom tržištu, vrednost indeksa Dow Jones je pred otvaranje berzi porasla za 0,48% na 47.311,00 poena, S&P 500 je ojačao za 0,37% na 6.796,55 poena, dok je Nasdaq porastao za 0,65% i dostigao 23.499,80 poena.

Evropski fjučersi gasa za decembarsku isporuku na berzi TTF jutros su se trgovali po ceni od 31,3 evra za megavat-sat.

Prema najnovijim podacima sa svetskih berzi, cena sirove nafte pala je na 59,531 dolar, dok je nafta Brent zabeležila vrednost od 63,497 dolara po barelu.

Cena zlata porasla je na 4.008,67 dolara za uncu, dok je cena pšenice pala na 5,5040 dolara po bušelu (jedan bušel iznosi 27,216 kilograma).

Na valutnom tržištu Forex, evro se trenutno razmenjuje po kursu od 1,15119 dolara, što predstavlja rast od 0,17% u odnosu na početak trgovanja.