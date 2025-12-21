Slušaj vest

Ove podatke objavio je Republički zavod za statistiku (RZS) u svojoj publikaciji Trendovi, III kvartal 2025.

U odnosu na prethodni, tj. drugi kvartal 2025. godine zarada je nominalno niža za 0,1 odsto a realno za 1,1 odsto.

Prosečna neto zarada za prvih devet meseci iznosila je 107.432 dinara i u odnosu na isti period prethodne godine, bila je nominalno veća za 11,1 odsto, a realno za 6,5 odsto.

Nominalne zarade su se od početka godine kretale u skladu sa kretanjem realne ekonomije i budžeta, istovremeno se prilagođavajući tržišnim pokazateljima, tj. ponudi i potražnji radne snage, naveli su iz RZS.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa beleži trend rasta od početka godine i u septembru 2025. sa iznosom od 109.147 dinara, dostiže međugodišnji rast od 13,6 odsto nominalno, odnosno 10,4 odsto realno.

Na rast zarada, ocenili su iz zavoda, uticala je i odluka o povećanju minimalne cene rada sa 271 dinara neto po radnom času u 2024. godini na 308 dinara u 2025. godini.

Septembarska plata 931 evro

Takođe, prosečna zarada bez poreza i doprinosa, izražena u evrima, kao pokazatelj životnog standarda i međunarodne konkurentnosti privrede Srbije zabeležila je rast i u septembru dostigla vrednost od 931 evra.

Međugodišnji rast iznosio je 13,4 odsto.

Ako se uporede neto zarade po sektorima, vidi se da je najveći realni rast u periodu januar-septembar 2025. godine, u odnosu na isti period 2024. godine, ostvaren u sektorima umetnost, zabava i rekreacija kao i prerađivačka industrija, sa po 8,7 odsto.

Najveća plata u Srbiji

Najveća neto plata u prvih devet meseci ove godine obračunata je računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima - 296.633 dinara.

Sledi vazdušni saobraćaj - 234.855 dinara, proizvodnja koksa i derivata nafte - 220.789 dinara i naučno istraživanje i razvoj-212.054 dinara.

Posmatrano po regionima, najveća prosečna zarada bez poreza i doprinosa u periodu januar-septembar 2025. godine obračunata je u Beogradskom regionu - 134.588 dinara.

Na drugom mestu je Vojvodina sa prosekom od 101. 513 dinara, na trećem Južna i Istočna Srbija sa 92.960 dinara, a najmanja prosečna plata registrovana je u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji - 90.705 dinara.