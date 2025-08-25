Slušaj vest

Medijalna junska neto zarada iznosila je 83.525 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih primilo zaradu do navedenog iznosa.

Rast bruto i neto zarada u periodu januar‒jun 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 11,0 odsto nominalno, odnosno 6,4 odsto realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za jun 2025. godine nominalno su veće za 11,8 odsto a realno za 6,9 odsto.

Šta je medijalna plata

Republički zavod za statistiku računa od 2018. godine i medijalnu neto zaradu.

Njom obuhvataju svi poslodavci koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac s obračunatim zaradama, umesto da se prosečna zarada izračunava na osnovu reprezentativnog uzorka.

Tu su obuhvaćene zarade zaposlenih u radnom odnosu, ali i zarade mimo radnog odnosa, odnosno ugovori o privremeno-povremenim poslovima. Statistika ne obuhvata naknade po osnovu ugovora o delu i sve naknade za koje se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Zašto medijalna zarada?

Medijalnu zaradu Republički zavod za statistiku iskazuje od marta 2018. godine kao novu metodologiju izračunavanja prosečne neto mesečne zarade. Računica od ranije koja je korišćena od 1963. godine, otišla je u istoriju jer je pokazivala više proseke zarada.

Pre primene medijalne zarade, RZS je uzimao zarade koje su isplaćene u izveštajnom mesecu, bez obzira na to na koji se mesec odnose i kada su zarađene. Tako se dešavalo da poslodavac kasni s isplatom zarada i da onda odjednom isplati tri u jednom mesecu i tako veštački povećava stvarnu zaradu.