Predsednik Aleksandar Vučić jutros se uživo uključio iz Niša, gde će danas u 12 časova prisustvuje svečanoj ceremoniji otvaranja fabrike za proizvodnju cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi Ariston Climate Solutions. Gostujući u emisiji Jutro na TV Prva, govorio je o aktuelnim izazovima vezanim za NIS, snabdevanje derivatima, sankcijama OFAC-a i energetsku bezbednost zemlje.

O NIS-u i mogućim posledicama prekida platnog prometa

Vučić je istakao da građani još uvek ne osećaju probleme, ali da bi se to uskoro moglo promeniti:

- Građani dosad nisu osetili, ali osetiće... Kad banke prekinu platni promet s NIS-om, nećete imati pumpe u 51 mestu u Srbiji, ljudi će morati da putuju 30-40 km do pumpe.

Dodao je da će država nastojati da problem reši do 15. januara:

- Mi ćemo to rešiti 15. januara, izdržaćemo još ovih mesec dana, ali problem je što sad idu Nova godina, Božić...

Govoreći o stanju zaliha, naglasio je da je situacija posebno osetljiva po pitanju dizela:

- Uvozimo derivate, imamo timove koji rade, uskoro ističu operativne rezerve NIS, posebno što se tiče dizela, i tu počinju naši problemi, radićemo dan za danom...

O odnosima sa Rusijom

Vučić je objasnio da razume rusku stranu, ali je naglasio da Srbija mora da obezbedi stabilnost energetskog sistema:

- Razumem Ruse jer oni žele da ostanu u Srbiji, nije njima pitanje para već politike, ali Srbija ne može da opstane bez rafinerije... Pod velikim smo rizikom. Ako Rusi ne reše problem 15. januara, rešićemo to. Ponašali smo se više nego fer. Treba razumeti Ruse, oni žele da ostanu vlasnici NIS-a iz političkih razloga...

Podsetio je i na sankcije američkog OFAK-a:

- Sankcije američkog OFAK-a najavljene su pre osam-devet meseci i Srbija je uradila sve što je od nje traženo.

Rekao je da država neće pribegavati nezakonitim potezima, ali da je spremna na sve scenarije:

- Srbija neće ukrasti ništa, ali ako bude primorana Srbija će platili visoku i previsoku cenu, spremili smo i pare za to, spremili smo se za svaku vrstu scenarija.

Dodao je i da se nada rešenju:

- Nadam se da će sve biti u redu i da Rusi ozbiljno razgovaraju sa potencijalnim kupcima NIS-a.

O energetskim rezervama, kontroli tržišta i stabilnosti

Vučić se osvrnuo na ranija iskustva sa kontrolom zaliha energenata i hrane:

- Smejali su mi se za gorivo što sam proveravao svaki dan koliko imamo, pa za brašno, žito, pirinač, grašak, pasulj, pa sam otkrio kako su krali žito pa smo i to doveli u red.

Naglasio je važnost dizela za funkcionisanje državnog sistema:

- Garantovaćemo ljudima energetsku bezbednost, nama celo zdravstvo ide na dizel...

Prema njegovim rečima, država će uskoro proširiti izvore snabdevanja gasom:

- Država uskoro kreće u nabavku gasa i sa 'druge strane', ali verujem da ćemo održati dobre odnose i sa Rusima i sa Amerikancima. Veća mi je briga struja za 10-ak godina tako da nam treba jedna nuklearka ili dve manje.”