Narodna banka Srbije obaveštava javnost i učesnike na domaćem finansijskom tržištu da je uspešno sprovela implementaciju

najnovijih tehnoloških rešenja u okviru svojih platnih sistema, čime je dodatno unapređena bezbednost, interoperabilnost i efikasnost platnog prometa u Republici Srbiji.

U okviru modernizacije DinaCard sistema, NBS je, u saradnji sa bankama i relevantnim tehničkim partnerima, pustila u rad sledeće ključne komponente:

- Novi DinaCard Switch, zasnovan na savremenoj arhitekturi visokih performansi, koji obezbeđuje stabilniji, brži i otporniji sistem za

procesiranje transakcija;

- DinaCard Secure rešenje za platne kartice, usklađeno sa najvišim međunarodnim bezbednosnim normama (EMVCo), koje omogućava dodatnu autentifikaciju korisnika (SCA) i time značajno povećava zaštitu od zloupotreba u elektronskoj trgovini;

- DinaCard Directory Server i Access Control Server (ACS), koji omogućavaju napredni model verifikacije korisnika i učestvovanje DinaCard brenda u globalnim 3D Secure standardima;

- Novo Dispute Management rešenje, koje unapređuje efikasnost postupka rešavanja spornih transakcija i obezbeđuje transparentniju, precizniju i bržu komunikaciju između učesnika.

Primenom ovih sistema kreirani su svi uslovi da banke u Republici Srbiji izdaju DinaCard platne kartice sa punom podrškom za bezbedne transakcije, u skladu sa najsavremenijim globalnim standardima elektronske bezbednosti i zaštite korisnika.

Ovo unapređenje, postignuto prevashodno primenom domaćih rešenja, donosi dodatnu vrednost i korisnicima i trgovcima, omogućavajući jednostavnije, sigurnije i pouzdanije plaćanje u digitalnom okruženju.

Narodna banka Srbije nastaviće da razvija domaću kartičnu šemu i platne sisteme, sa ciljem jačanja bezbednosti, dostupnosti i suverenosti infrastrukture platnog prometa, dajući poseban značaj inovacijama i međunarodnoj interoperabilnosti.