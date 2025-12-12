Slušaj vest

Tržište nekretnina u Srbiji ulazi u 2026. godinu kao stabilno, prilagodljivo i rastuće, oslonjeno na snažan domaći kapital, jasan investicioni momentum u logistici i retailu, te kontinuiranu transformaciju kancelarijskog i hotelskog sektora. Uspesi u narednom periodu zavisiće od sposobnosti tržišta i institucija da se prilagode globalnim promenama, podignu nivo regulative i ESG standarda i obezbede okruženje koje će privući novi talas regionalnih i međunarodnih investicija. Ovo su zaključci Međunarodne konferencija o tržištu nekretnina Jugoistočne Evrope „Balkans Property Forum 2025” koja je 9. decembra održana u Beogradu u organizaciji Property Foruma.

Događaj je i ove godine okupio predstavnike bankarskog, investicionog i hotelskog sektora, konsultantske kuće, proptech kompanije i stručnjake iz industrije koji su dali pregled trendova koji će oblikovati tržište nekretnina u 2026. godini.

Konferencija je pokazala da tržište nekretnina u Srbiji i regionu ulazi u 2026. godinu u ambijentu globalnih ekonomskih promena, ali i zavidne lokalne otpornosti. Makroekonomska slika koju je predstavila Sanja Đokić, analitičar Banca Intesa Beograd, ukazuje na nastavak neizvesnosti: globalna trgovina prolazi kroz najveće poremećaje u poslednjih nekoliko decenija, monetarne politike prelaze iz faze zatezanja u ublažavanje, dok ubrzani razvoj veštačke inteligencije unosi dodatnu kompleksnost u ekonomske projekcije. Uprkos tome, očekuje se postepeno smanjenje inflacije i stabilizacija uslova finansiranja.

Foto: Belkiša Abdulović

Na nivou tržišta nekretnina, rukovodilac sektora istraživanja u kompaniji za konsalting i promet nekretnina CBRE SEE Jana Jovanović, ocenila je da je prethodna godina bila obeležena raznim prilikama, tj. stabilnim investicionim aktivnostima i snažnim rastom učešća domaćeg kapitala.

- Domaći investitori su preuzeli dominantnu ulogu u strukturi kapitala, posebno u segmentima kancelarija i retail parkova. Taj trend, potvrđuje rastuću snagu lokalnog kapitala i zrelost tržišta - istakla je Jovanović, a kada je reč o 2026. godini, Jovanović naglašava da će se različiti sektori razvijati različitim tempom.

Kancelarijski sektor ulazi u fazu prilagođavanja, sa smanjenom ponudom novih projekata i nastavkom trenda obnavljanja ugovora, dok se očekuje dalji rast zakupnina, naročito u novim objektima.

Logistički sektor ostaje jedan od najperspektivnijih, sa snažnom potražnjom i značajnim proširenjem kapaciteta, iako je ovo tržište u Srbiji i dalje manje razvijeno u poređenju sa drugim regionalnim centrima (manje od 800.000 m²), ali veoma perspektivno. Očekuje se izgradnja više od 100.000 m² novih kapaciteta u 2026. godini, pri čemu potražnja ostaje snažna, a stope raspoloživosti bi trebalo da ponovo počnu da opadaju.

Foto: Belkiša Abdulović

Retail sektor nastavlja stabilan rast, uz jasnu dominaciju retail parkova, naročito u manjim i srednjim gradovima Srbije. U 2026. godini očekuje se izgradnja više od 100.000 m² novih retail površina. Neće biti izgradnje novih tržnih centara već će fokus biti stavljen na transformaciju ponude, jačanje gastronomije, zabavnih sadržaja i poboljšanje ukupnog iskustva posetilaca.

Hotelski segment ulazi u period intenzivne izgradnje, naročito u Beogradu, uz dolazak globalnih premijum brendova i rast broja turista, pri čemu Expo 2027 ostaje ključni razvojni katalizator. U hotelskom sektoru beleži se snažan investicioni ciklus, sa više od 10 novih hotela koji se trenutno grade u Beogradu i brojnim međunarodnim brendovima u fazi otvaranja, uključujući St. Regis, Intercontinental i Ritz-Carlton. Rast broja turista i pozitivni hotelski KPI trendovi iz 2024. nastavili su se i tokom 2025. godine. Expo 2027 predstavlja ključan generator investicija, dok će održivost rasta nakon Expa zavisiti od promocije destinacije i strategijskog pozicioniranja Beograda.

Jovanović je zaključila da će 2026. biti godina diferencijacije između sektora, ali i godina u kojoj će se potvrditi otpornost tržišta nekretnina, uz nastavak investicione aktivnosti i rastuće učešće domaćeg kapitala.

Foto: Belkiša Abdulović

Učesnici panela o investicijama i finansiranju su takođe potvrdili da je tržište nekretnina u prethodnoj godini pokazalo visok nivo otpornosti uprkos političkim i ekonomskim rizicima, koji ostaju najveći izazovi za investitore. Logistika je označena kao sektor sa najvećim potencijalom, dok kancelarije i stambena gradnja i dalje predstavljaju najsigurnije investicione kategorije. Iako domaći investitori igraju sve važniju ulogu, panelisti su naglasili da će povratak i prisustvo međunarodnih investitora biti ključno za dugoročni razvoj tržišta. Učesnici su takođe istakli važnost unapređenja dozvola, regulative i ESG standarda. Iako su procedure poboljšane, izazovi ostaju, posebno kod upotrebnih dozvola. Oni su zaključili da ESG više nije tržišni trend, već neophodan uslov za pristup povoljnijem finansiranju i dugoročno održivom projektu.