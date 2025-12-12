Slušaj vest

Tržište nekretnina u Srbiji ulazi u 2026. godinu kao stabilno, prilagodljivo i rastuće, oslonjeno na snažan domaći kapital, jasan investicioni momentum u logistici i retailu, te kontinuiranu transformaciju kancelarijskog i hotelskog sektora. Uspesi u narednom periodu zavisiće od sposobnosti tržišta i institucija da se prilagode globalnim promenama, podignu nivo regulative i ESG standarda i obezbede okruženje koje će privući novi talas regionalnih i međunarodnih investicija. Ovo su zaključci Međunarodne konferencija o tržištu nekretnina Jugoistočne Evrope „Balkans Property Forum 2025” koja je 9. decembra održana u Beogradu u organizaciji Property Foruma.
Događaj je i ove godine okupio predstavnike bankarskog, investicionog i hotelskog sektora, konsultantske kuće, proptech kompanije i stručnjake iz industrije koji su dali pregled trendova koji će oblikovati tržište nekretnina u 2026. godini.

Konferencija je pokazala da tržište nekretnina u Srbiji i regionu ulazi u 2026. godinu u ambijentu globalnih ekonomskih promena, ali i zavidne lokalne otpornosti. Makroekonomska slika koju je predstavila Sanja Đokić, analitičar Banca Intesa Beograd, ukazuje na nastavak neizvesnosti: globalna trgovina prolazi kroz najveće poremećaje u poslednjih nekoliko decenija, monetarne politike prelaze iz faze zatezanja u ublažavanje, dok ubrzani razvoj veštačke inteligencije unosi dodatnu kompleksnost u ekonomske projekcije. Uprkos tome, očekuje se postepeno smanjenje inflacije i stabilizacija uslova finansiranja.

Balkans Property Forum 2025
Foto: Belkiša Abdulović

Na nivou tržišta nekretnina, rukovodilac sektora istraživanja u kompaniji za konsalting i promet nekretnina CBRE SEE Jana Jovanović, ocenila je da je prethodna godina bila obeležena raznim prilikama, tj. stabilnim investicionim aktivnostima i snažnim rastom učešća domaćeg kapitala.

- Domaći investitori su preuzeli dominantnu ulogu u strukturi kapitala, posebno u segmentima kancelarija i retail parkova. Taj trend, potvrđuje rastuću snagu lokalnog kapitala i zrelost tržišta - istakla je Jovanović, a kada je reč o 2026. godini, Jovanović naglašava da će se različiti sektori razvijati različitim tempom.

Kancelarijski sektor ulazi u fazu prilagođavanja, sa smanjenom ponudom novih projekata i nastavkom trenda obnavljanja ugovora, dok se očekuje dalji rast zakupnina, naročito u novim objektima.

Logistički sektor ostaje jedan od najperspektivnijih, sa snažnom potražnjom i značajnim proširenjem kapaciteta, iako je ovo tržište u Srbiji i dalje manje razvijeno u poređenju sa drugim regionalnim centrima (manje od 800.000 m²), ali veoma perspektivno. Očekuje se izgradnja više od 100.000 m² novih kapaciteta u 2026. godini, pri čemu potražnja ostaje snažna, a stope raspoloživosti bi trebalo da ponovo počnu da opadaju.

Balkans Property Forum 2025
Foto: Belkiša Abdulović

Retail sektor nastavlja stabilan rast, uz jasnu dominaciju retail parkova, naročito u manjim i srednjim gradovima Srbije. U 2026. godini očekuje se izgradnja više od 100.000 m² novih retail površina. Neće biti izgradnje novih tržnih centara već će fokus biti stavljen na transformaciju ponude, jačanje gastronomije, zabavnih sadržaja i poboljšanje ukupnog iskustva posetilaca.

Hotelski segment ulazi u period intenzivne izgradnje, naročito u Beogradu, uz dolazak globalnih premijum brendova i rast broja turista, pri čemu Expo 2027 ostaje ključni razvojni katalizator. U hotelskom sektoru beleži se snažan investicioni ciklus, sa više od 10 novih hotela koji se trenutno grade u Beogradu i brojnim međunarodnim brendovima u fazi otvaranja, uključujući St. Regis, Intercontinental i Ritz-Carlton. Rast broja turista i pozitivni hotelski KPI trendovi iz 2024. nastavili su se i tokom 2025. godine. Expo 2027 predstavlja ključan generator investicija, dok će održivost rasta nakon Expa zavisiti od promocije destinacije i strategijskog pozicioniranja Beograda.
Jovanović je zaključila da će 2026. biti godina diferencijacije između sektora, ali i godina u kojoj će se potvrditi otpornost tržišta nekretnina, uz nastavak investicione aktivnosti i rastuće učešće domaćeg kapitala.

Balkans Property Forum 2025
Foto: Belkiša Abdulović

Učesnici panela o investicijama i finansiranju su takođe potvrdili da je tržište nekretnina u prethodnoj godini pokazalo visok nivo otpornosti uprkos političkim i ekonomskim rizicima, koji ostaju najveći izazovi za investitore. Logistika je označena kao sektor sa najvećim potencijalom, dok kancelarije i stambena gradnja i dalje predstavljaju najsigurnije investicione kategorije. Iako domaći investitori igraju sve važniju ulogu, panelisti su naglasili da će povratak i prisustvo međunarodnih investitora biti ključno za dugoročni razvoj tržišta. Učesnici su takođe istakli važnost unapređenja dozvola, regulative i ESG standarda. Iako su procedure poboljšane, izazovi ostaju, posebno kod upotrebnih dozvola. Oni su zaključili da ESG više nije tržišni trend, već neophodan uslov za pristup povoljnijem finansiranju i dugoročno održivom projektu.

Biznis Kurir

Ne propustiteNekretnine61 kvadrat stana na manje od sata od Beograda, Dimitrije nudi za 36.000 evra! Plus garažu za 5.000! Vrtić, škola i dom zdravlja na dva minuta peške (FOTO)
Screenshot 2025-12-11 133336.jpg
Nekretnine"To se ne prodaje, druže moj": Čovek oglasio kuću i imanje, mnogi ga mole da to ne uradi, a ovo je razlog
Jeftine kuće na selu
Nekretnine110.792 zahteva do 16 časova! Interesovanje građana za legalizaciju ne jenjava
Zoran Baki Anđelković Alеksandra Sofronijеvić
NekretnineKo je mogao da sanja da će za 100 evra rešiti svoju muku: Sad ću konačno posle 30 godina biti svoj na svome, svanulo mi je!
Legalizacija po zakonu Svoj na svome