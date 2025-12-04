Beograd će 9. decembra biti domaćin Međunarodne konferencije o tržištu nekretnina Jugositočne Evrope - Balkans Property Forum 2025 u organizaciji Property Foruma. Događaj već deveti put tradicionalno okuplja predstavnike bankarskog, investicionog i hotelskog sektora, konsultantske kuće, proptech kompanije i stručnjake iz industrije koji će dati pregled trendova koji će oblikovati tržište nekretnina u 2026. godini - od tokova kapitala, ulaganja i uslova finansiranja, do upotrebe digitalnih alata, veštačke inteligencije i uticaja međunarodnog turizma na rast sektora u 2026. godini.