Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je sprovelo vanrednu inspekcijsku kontrolu u tri velike kompanije koje se bave proizvodnjom konzumnog mleka i mlečnih proizvoda - Imlek AD Beograd (Padinska Skela), Imlek AD Subotica i Somboled DOO Sombor. Kontrola je usledila nakon prijave da se u proizvodnji UHT mleka i pojedinih drugih proizvoda potencijalno koristi mleko u prahu i biljne masti bez adekvatnog deklarisanja.

Inspektori su bez najave izvršili opsežne provere: dokumentaciju o ulazu i potrošnji sirovina, proizvodne naloge i recepture, vizuelni pregled proizvodnih linija, kao i kontrolu deklaracija proizvoda u prometu. Poseban fokus bio je na sledljivosti mleka u prahu i eventualnoj upotrebi biljnih masti.

Imlek Beograd: UHT mleko isključivo od svežeg mleka

U pogonima Imleka u Padinskoj Skeli utvrđeno je da se UHT mleko proizvodi isključivo od svežeg mleka, bez ikakvog dodatka mleka u prahu. Suva mlečna materija koristi se samo u specijalizovanim proizvodima – desertima, proteinskim napicima, namazima i kremovima za kuvanje – gde je tehnološki neophodna. Biljne masti koriste se samo u kremovima za kuvanje i pravilno su deklarisane. Nepravilnosti u deklaracijama nisu uočene.

Imlek Subotica: Sveže sirovo mleko, minimalna upotreba praha

I u subotičkom pogonu UHT mleko se proizvodi isključivo od sveže sirovine. Mleko u prahu koristi se samo u proteinskim napicima, desertima, namazima i grčkim tipovima jogurta. Biljne masti nisu pronađene u proizvodnji. Uočen je tehnički propust u deklaraciji jednog mlečnog namaza, ali bez uticaja na bezbednost ili obmanu potrošača.

Somboled: Sve u skladu sa propisima

Vanredni nadzor je pokazao da i Somboled posluje u skladu sa zakonskim propisima i tehnološkim standardima. Nije utvrđena bilo kakva zloupotreba mleka u prahu u UHT mleku, niti nedozvoljena upotreba biljnih mastî. Sve sitne nepravilnosti u deklaracijama već su bile rešavane u redovnim inspekcijama i nisu imale uticaja na kvalitet proizvoda na tržištu.

Prema oceni inspekcije, potrošači mogu biti potpuno sigurni u ispravnost i tačnost deklarisanog sastava UHT mleka i osnovnih mlečnih proizvoda sve tri kontrolisane kompanije.