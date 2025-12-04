Slušaj vest

Zalet inovacija je tokom prethodne dve godine izrastao u jednu od najuticajnijih digitalnih platformi za promociju inovacija i inovacionog preduzetništva u Srbiji. Prvu konferenciju Zalet inovacija organizuje agencija Method, deo kompanije WMG (Wireless Media Group), a biće održana 8. decembra u Domu omladine Beograda, uz pokroviteljstvo Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Konferencija će okupiti oko 700 učesnika - startape, kompanije, naučne institute, investicione fondove, državne institucije, kao i organizacije i programe podrške. Program će obuhvatiti panel-diskusije, fireside chatove, keynote govore i showcase prezentacije, s fokusom na najaktuelnije teme inovacionog okruženja poput investicija i finansiranja startapa, saradnje nauke i privrede, razvoja inovacionog ekosistema Srbije, skaliranja domaćih startapa i primene veštačke inteligencije. „Konferencija Zalet inovacija predstavlja logičan i ambiciozan korak napred u odnosu na sve što smo dosad gradili u okviru našeg digitalnog projekta. Nakon više od dve godine posvećenog rada i najgledanijeg podkast formata u regionu u domenu inovacija, želeli smo da kreiramo događaj na kojem se ključni akteri ekosistema - istraživači, startapi, investitori, fondovi, institucije i privreda - susreću, povezuju i stvaraju nove prilike. Fokusiramo se na znanje koje se može primeniti, na otvorene razgovore o uspehu i neuspehu, na realne investicione uvide, na globalnu ekspanziju i izazove koja ona nosi, na skaliranje i nove saradnje i inicijative. Zalet inovacija je postao zajednica, prepoznatljiv brend i sad mu dajemo novu perspektivu - postajemo ekosistem integrator koji ne samo da priča o inovacijama već ih aktivno pokreće“, izjavio je Miloš Pejčinović, Head of Digital Content u agenciji Method i Project Manager projekta Zalet inovacija.



Govornici i partneri Na konferenciji će učestvovati više od 25 istaknutih domaćih i regionalnih aktera inovacione scene, među kojima su: Luka Prelević (Hellas Direct), Luka Bućan (Ominimo), Vedran Bajer (Wonderful AI), Marija Gnjatović (Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija), Milan Ranđelović (NTP Niš), Danilo Savić (Data Cloud Technology), Lazar Živković (Institut ekonomskih nauka), Emilija Vuković (Agile Dynamics Tech), Miloš Radović (MIND Group), Filip Mrdak (Centar za digitalnu transformaciju), Miljan Gudelj (Finspot), Stevan Radonjanin (Veli), Ivan Kadić (Reputeo), Nenad Božić (Smartcat.io), Jelena Milovanović (BioEridan), Nebojša Bjelotomić (Centar za digitalnu transformaciju), Marko Grujić (Neuroblast), Ivica Dimkić (BioCombact), Sava Pavlović (FarmIT), Đorđe Dimitrijević (Sign Avatar) i drugi. Ekosistem partneri konferencije su: Fabrika inovacija, NTP Niš, SEE UP akcelerator i Institut ekonomskih nauka. Robni partneri ovogodišnjeg događaja su Nutrino, Grand Black & Easy i Vinarija Veličković. Digitalna platforma koja je izrasla u zajednicu

Zalet inovacija je nastao s ciljem da poveže inovativne pojedince, istraživače, startap timove, kompanije i institucije, i da putem edukacije, motivacije i širenja znanja unapredi razvoj domaćeg inovacionog ekosistema. Platforma danas obuhvata podkaste, članke, video-sadržaje i aktivne društvene mreže, u kojima je dosad ostvareno: više od 30 podkast epizoda

preko 1.000.000 YouTube pregleda

preko 11.000.000 pregleda na društvenim mrežama

više od 100.000 pročitanih članaka u WMG portfoliju medija

partnerstvo s Forumom naprednih tehnologija Niš 2025



Zbog snažnog uticaja i sve većeg broja učesnika, Zalet inovacija prerastao je iz digitalnog projekta u zajednicu koja okuplja gotovo sve ključne aktere inovacione scene u Srbiji. Zašto prisustvovati? Konferencija Zalet inovacija predstavlja jedinstvenu priliku da se na jednom mestu sretnu svi segmenti inovacionog ekosistema Srbije - od nauke, akademske zajednice i privrede, preko investicionih fondova i startapa, do regulatornih tela koja oblikuju okvire inovacione politike.