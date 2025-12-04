Slušaj vest

Nekada sezonska namirnica, danas su čvarci dostupni tokom cele godine a po ceni bi se mogli svrstati u luksuzni proizvod skuplji od pršute. U zavisnosti od vrste i oblika varira i cena, koja se kreće od 600 do 2 500 dinara po kilogramu.

Kako se prave i zbog čega su toliko skupi

Maglovito jutro u požeškom kraju, a u domaćinstvu Ostojića pre svitanja kreću pripreme za mesnu zimnicu. Nezaobilazni su i čvarci. Duško nije iznenađen što su toliko skupi.

Duško Ostojić, iz Loreta, kaže: "Razlog je što je dug proces dobijanja čvaraka. Mora da prođe bar godinu i po dana. Od praseta do tovljenika 220, 250 kilograma, koliko već, mora da prođe minimum godinu i po dana. Ima hrana, koncentrati, veterinar, majstor."

Uz to ima i dosta fizičkog posla, ne samo za mesare, a tovljenici su veći nego nekada.

Milesa Ostojić, iz Loreta, dodaje: "Pa ranije čvarak nije bio na ceni. On je bio, kako da ti kažem, nije ga ni imalo. Šta, zakolješ svinju od sto kila, imaš dva kila čvaraka. Pojedu komšije. A sad kolješ svinju od trista kila, ima čvaraka koliko hoćeš".

Duško Ostojić, iz Loreta, objašnjava: "Naša sirovina, naše sve. Od prašenja, do tovljenja, do klanja, sve je naše".

Valjevac Slavoljub Batoćanin je patentirao duvan čvarke, a kaže da je u komercijalnoj proizvodnji, zbog deficita u domaćem svinjogojstvu, u velikoj meri zastupljeno i meso iz uvoza.

Slavoljub Batoćanin, mesar iz Valjeva, navodi: "Nema veze da li je Mađarska, Danska, ono je kvalitetno, dobro, sertifikat pregledano i kod nas. Možda je čak i bolje tretirano nego što mi tretiramo. Evo, Užičani su to prisvojili od nas i sad oni prave te duvan čvarke kao da su njihovi. Onda kad smo mi došli na ideju da ga zaštitimo, napravili smo od njega brend i digli ga na jedan nivo koji je sada prepoznatljiv ne samo u Srbiji, nego i u svetu."

Postao luksuz

Iako je zbog cene postao luksuz, čvarak je zapravo nus proizvod.

Miladin Jerotijević, mesar iz Požege, kaže: "Duvan čvarak se pravi od sala i malo umešanog mesa koje se dugo dinsta. Sam čvarak je ustvari svaka dlaka i štit od mesa, koji se uprži u masti, to bude duvan čvarak. Ali lepo, ukusno, ljudi vole. Šta je traženo, to je skupo".

Milesa Ostojić, iz Loreta, dodaje: "Marketing ovih trgovaca. Baš su skupi, ali ja ih ne volim, iako su skupi. I uopšte ih ne jedem."

Miladin Jerotijević, mesar iz Požege, objašnjava: "Nekad je bila sirotinjska hrana proja, čvarci, s tim što su nekad bili krupniji čvarci, sad se pretežno traži duvan i eto."

Duvan čvarak se pravi od sala i malo umešanog mesa koje se dugo dinsta. Foto: Dejan Iganjatović

Milesa Ostojić, iz Loreta, navodi: "Pa moraju da okreću, sad tamo, sad vamo. Jer kad bi sve jedno prodavali, šta bi sa onim drugim? Morali bi da bace. I mast je potcenjena, a sad je skupa."

Čvarci su postali sastavni deo trpeze, a ko ih voli ne pita za cenu. To je namirnica sa dužim rokom upotrebe. Slavoljub Batoćanin to dokumentuje i čvarcima starim 23 godine, za koje tvrdi da nisu promenili svojstva. To je ipak suvenir. U praksi imaju brz rok upotrebe, zbog neodoljivog ukusa.