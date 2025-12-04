Slušaj vest

Hrvatska od septembra 2026. uvodi potpuno novi sistem naplate putarine, što će značajno promeniti način putovanja kroz ovu zemlju, prenose nemački mediji. Iako na prvi pogled deluje kao tehnička novina, ova promena ima za cilj da znatno ubrza saobraćaj, naročito tokom letnjih gužvi, ali vozači moraju prethodno da obave jednu važnu pripremu.

Stiže digitalna putarina

Prema podacima ADAC-ovog portala PiNCAMP, Hrvatska prelazi na potpuno digitalni model naplate putarine. Klasične naplatne kućice biće ukinute, a putarina će se ubuduće naplaćivati automatski, na dva načina:

Registracijom tablice - za vozila do 3,5 tone

Elektronskim uređajem ENC/Mautbox - za vozila preko 3,5 tone

Cilj ove promene je rasterećenje najprometnijih deonica, gde su se tokom jula i avgusta stvarale višekilometarske kolone, posebno na ulazima u zemlju i pravcima ka Dalmaciji.

Zašto Hrvatska uvodi novi sistem?

Iako je postojeći model bio funkcionalan, sezonske gužve pokazale su njegova ograničenja. Vozači su na pojedinim deonicama, poput Zagreb-Karlovac, A1 prema Dalmaciji ili kod tunela Sveti Rok, često čekali i po pola sata, a neretko i duže.

Cilj Hrvatske je da ubrza ulazak turista i da se uskladi sa evropskim državama koje već koriste digitalnu naplatu, poput Austrije, Italije i Francuske.

Kako će novi sistem funkcionisati?

1. Registracija tablice - za vozila do 3,5 t

Ovaj model se odnosi na motocikle, putnička vozila i laka kamp vozila. Vozač pre puta registruje tablicu na zvaničnom portalu i povezuje je sa karticom. Kamere na autoputu automatski očitavaju tablicu i naplaćuju putarinu, bez zaustavljanja i čekanja.

Napomena: Ako registracija nije izvršena, sistem ne može da naplati putarinu, što može dovesti do kazne.

2. ENC/Mautbox - za vozila preko 3,5 t

Ovaj uređaj je obavezan za teretnjake, autobuse i sva vozila preko 3,5 tone. ENC sam aktivira naplatu prilikom prolaska ispod portala, bez potrebe za dodatnim prijavljivanjem.

Šta ovo znači za putnike?

Uvođenjem digitalne putarine putovanje kroz Hrvatsku postaje brže i jednostavnije:

Bez zaustavljanja na naplatnim rampama Brži ulazak i izlazak iz zemlje Manja verovatnoća stvaranja dugih kolona Ušteda vremena tokom sezone

Jedina obaveza vozača je da pre puta registruje tablicu ili obezbedi ENC uređaj, kako bi izbegli eventualne probleme i kazne.

Od 2026. Hrvatska ulazi u potpuno novi model naplate putarine, putovanje će biti znatno brže, ali zahteva pravovremenu pripremu.