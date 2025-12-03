Slušaj vest

OTP banka Srbija svečano je otvorila u Beogradu, u okviru Delta Hub-a, inovativnu ekspozituru namenjenu pravnim licima i preduzetnicima: Biznis centar. Ovaj koncept predstavlja prirodan korak u razvoju banke koja kontinuirano prati potrebe svojih klijenata, ali i postavlja standarde u poslovnom bankarstvu, nudeći bržu, efikasniju i personalizovaniju podršku.

U Biznis centru klijenti dobijaju sveobuhvatnu profesionalnu savetodavnu podršku na jednom mestu. Posebno je olakšan onboarding na digitalne kanale OTP banke, uz detaljne instrukcije, što omogućava obavljanje ključnih poslovnih aktivnosti sa minimalnim brojem dolazaka u banku. Koncept Biznis centara zamišljen je i kao mikro HUB, gde Banka aktivno osluškuje zahteve i predloge klijenata. Pa tako, kroz ovaj model, preduzetnici i kompanije imaju ekskluzivno pravo da prvi testiraju nove usluge i aktivno učestvuju u njihovom kreiranju, što dodatno podiže kvalitet i prilagođenost servisa OTP-a.

Na svečanom otvaranju Biznis centra prisutnim klijentima, partnerima i predstavnicima medija obratio se Predrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora OTP banke.

Foto: Nikola Živić

„Biznis centar nije samo nova ekspozitura u biznis-epicentru Beograda. Svi OTP Biznis centri su simbol naše posvećenosti razvoju i inovacijama, nastali sa jasnim ciljem - da budemo idealan finansijski partner biznis klijentima, koji u svakom smislu može da odgovori njihovim potrebama: da razumemo moderan biznis, da idemo u susret njihovim ciljevima, da pratimo brzinu kojom rade i rastu, da ih vodimo kroz izazove na koje nailaze i pronađemo najbolja finansijska rešenja za njih. Od sada, u našim Biznis centrima, od OTP banke će dobijati podršku na svim ovim nivoima, i to na jednom mestu, rezervisanom baš za njih.“

Marko Đukić, direktor Direkcije za mali biznis OTP banke, istakao je da su Biznis centri mesta koncentrisane stručnosti, uštede vremena i visokog nivoa profesionalizmai naglasio da vrata nisu zatvorena ni fizičkim licima: „Vlasnici i zaposleni kod pravnih lica neodvojivi su deo ekosistema koji gradimo sa našim klijentima. Zato smo u okviru Biznis centra otvorili posebno opremljene takozvane ‘gluve sobe’, u kojima svi koji gravitiraju ka Biznis centrima mogu potpuno samostalno, putem Digital Branch-a, da otvore račune za sebe, primaju zaradu ili obavljaju transakciono bankarstvo.“ OTP banka danas raspolaže mrežom od više od 150 ekspozitura u preko 90 gradova, a specijalizovane ekspoziture za pravna lica i preduzetnike čine sastavni deo mreže. U Beogradu je otvoreno pet Biznis centara na Novom Beogradu, Zemunu, Čukarici, Vračaru i Voždovcu, dok je jedan centar otvoren i u Novom Sadu. Planovi za širenje u druge gradove bazirani su na aktivnom osluškivanju potreba klijenata i njihovom iskustvu. OTP banka kroz Biznis centre kreira standard profesionalnog bankarstva u Srbiji, spajajući ekspertizu, digitalnu efikasnost i strateški pristup razvoju poslovnih klijenata.