Na lokalitetu „Studena“, na teritoriji opština Bela Palanka i Niška Banja ne postoje važeće dozvole za geološka istraživanja metaličnih sirovina, među kojima su i bakar i zlato, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Iz resornog ministarstva napominju da "nijedna kompanija nema ishodovanu dozvolu da vrši istraživanja zlata i bakra na ovom području".

- Posebno naglašavamo da istražno pravo ne podrazumeva, niti može značiti, a priori odobravanje eksploatacije, odnosno rudarenja. Geološka istraživanja predstavljaju isključivo fazu prikupljanja podataka o terenu i geološkoj građi. Za bilo kakvo rudarsko postrojenje neophodno je sprovesti posebne postupke - od procene uticaja na životnu sredinu, preko izdavanja niza drugih dozvola i saglasnosti, koje podrazumevaju i uključivanje javnosti. Podsećamo da je otvaranje rudnika decenijski proces, a da je u poslednje 22 godine u Srbiji otvoren jedan rudnik metaličnih sirovina, Čukaru Peki.

Kako tvrde u postupku pripreme izrade Prostornog plana Grada Niša, od Ministarstva rudarstva i energetike, kao i drugim nadležnim organima, zatraženo je da dostavi svoje uslove.

- U tom trenutku, na predmetnom području bilo je odobreno istražno pravo (kojem je u međuvremenu istekao rok i više nije važeće), a da bi ono uopšte moglo biti izdato, investitor je uz projekat geoloških istraživanja morao da dostavi i uslove nadležnog Zavoda za zaštitu prirode, kao i uslove Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Sve aktivnosti sprovedene su u skladu sa zakonom - ističu u tom ministarstvu.

Dodaju i da Prostorni plan ne odobrava rudarenje, niti to može da učini.