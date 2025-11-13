Slušaj vest

Tragom ove informacije Kurir Biznis, kontaktirao sa Minastarstvom rudarstva i energetike, gde nam je pojašnjeno na šta će se tačno odnositi ova odluka države i kakav efekat će se postići.

Naš sagovornik bio je dr Ivan Janković, pomoćnik ministarke rudarstva i energetike za geologiju i rudarstvo. U razgovoru za Kurir Biznis pojasnio šta su glavni ciljevi donošenja novog zakona.

Srbija već ima zakon o rudarstvu, zbog čega se donosi novi?

- Novi Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima donosi se nakon izrade Strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Republike Srbije (2025–2040) i sprovedene Strateške procene uticaja na životnu sredinu, koje predstavljaju osnovu za dalji razvoj i planiranje u ovoj oblasti, uključujući i modernizaciju zakonodavnog okvira.

Kopovi Foto: Shutterstock

Savremeno rudarstvo zahteva unapređenje postojećih propisa i njihovo prilagođavanje novim okolnostima – većem učešću i aktivnijoj ulozi države u upravljanju sopstvenim mineralnim resursima, ubrzanom tehnološkom razvoju, rastućim ekološkim zahtevima i usklađivanju sa evropskim standardima.

Novi zakon obezbeđuje stvaranje uslova za primenu najviših standarda održivog rudarstva, veću pravnu sigurnost investitora, ali i jaču zaštitu interesa države, građana i životne sredine.

Na šta se tačno misli kad se kaže jačanje uloge države kao vlasnika i upravljača prirodnim bogatstvima?

- Država ostaje nosilac suverenih prava nad mineralnim resursima i preuzima proaktivniju ulogu u planiranju, upravljanju i kontroli njihovog korišćenja. To znači da država više nije samo regulator, već i aktivni upravljač nacionalnim resursima – kroz uvođenje novih instituta koji prepoznaju potrebu za zaštitom strateških ležišta od dugoročnog značaja za privredu i energetsku stabilnost zemlje, kao i kroz primenu savremenih standarda održivog rudarstva usklađenih sa ciljevima održivog razvoja.

Značajan iskorak predstavlja i uvođenje mogućnosti različitih oblika ugovaranja istraživanja i eksploatacije za strateške i kritične mineralne sirovine, gde država neće biti samo posmatrač, već će imati aktivnu ulogu u preuzetim obavezama, nadzoru i kontroli realizacije projekata.

Ležišta Foto: Thinkstock

Na taj način se dodatno definišu prava i obaveze potencijalnih investitora u pogledu obima i dinamike investicionih ulaganja, obezbeđivanja uslova za viši stepen prerade u zemlji, zaštite životne sredine, upravljanja rudarskim otpadom, kao i sanacije, rekultivacije i zatvaranja rudnika.

Tako se postiže ravnoteža između ekonomskog interesa, ekološke odgovornosti i zaštite nacionalnih resursa, uz jačanje poverenja između države, privrede i građana.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Poseban akcenat stavlja se na stvaranje uslova za zatvaranje lanca vrednosti, što znači da se mineralne sirovine ne izvoze u neobrađenom obliku, već da se u Srbiji razvijaju kapaciteti za njihovu preradu, oplemenjivanje i proizvodnju finalnih proizvoda. Time se stvara dodatnavrednost, otvaraju nova radna mesta i povećavaju prihodi države.

Istovremeno se unapređuje koordinacija institucija, modernizuje sistem evidencija, uvodi elektronsko praćenje dozvola i prometa sirovina i jača transparentnost kroz redovno izveštavanje o svim projektima. Na taj način se obezbeđuje da koristi od eksploatacije prirodnih bogatstava u najvećoj meri ostanu u zemlji, uz strogo poštovanje ekoloških standarda i zaštitu lokalnih

zajednica.

Šta su kritične i strateške mineralne sirovine?

- Kritične i strateške mineralne sirovine su one koje imaju ključnu ulogu u savremenoj industriji, energetskoj tranziciji i razvoju zelenih tehnologija, poput litijuma, bora, bakra, nikla i retkih metala. Ove sirovine su od posebnog značaja za proizvodnju baterija i električnih vozila, razvoj obnovljivih izvora energije, elektrifikaciju transporta, digitalne tehnologije i naprednu industriju

materijala.

Njihov značaj prepoznat je i na nivou Evropske unije, donošenjem Uredbe o kritičnim sirovinama, kojom je utvrđena zajednička lista kritičnih i strateških sirovina od posebnog značaja za ostvarenje ciljeva zelene i digitalne tranzicije. Novi zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima biće usklađen sa ovom uredbom i stvoriće uslove za definisanje nacionalne liste kritičnih i strateških

mineralnih sirovina Republike Srbije, uz kriterijume koji uzimaju u obzir resursni potencijal zemlje, ekonomsku važnost i rizik od uvozne zavisnosti.

Na taj način Srbija će uspostaviti savremen sistem za odgovorno i kontrolisano upravljanje mineralnim resursima od strateškog značaja, koji će doprineti dugoročnoj ekonomskoj stabilnosti, tehnološkom razvoju i energetskoj nezavisnosti zemlje.

Da li će novi zakon doneti i nova rešenja kada je u pitanju eventualna eksploatacija litijuma u Srbiji?

- Novi zakon ne odlučuje o konkretnim projektima, ali jasno propisuje stroge kriterijume i procedure koje se moraju ispuniti pre bilo kakve eksploatacije – od tehničkih, ekoloških i društvenih uslova, do pune transparentnosti i učešća javnosti u svakom koraku procesa.

Ukoliko bi se u budućnosti razmatrala eksploatacija litijuma ili bilo koje druge kritične mineralne sirovine, ona bi mogla biti sprovedena isključivo uz aktivnu ulogu države u planiranju, odobravanju, praćenju i kontroli svih faza realizacije projekta.

Foto: Privatna Arhiva

Država neće biti posmatrač, već ključni nosilac odgovornosti i nadzora, koji obezbeđuje da se poštuju najviši standardi u pogledu investicionih ulaganja, zaštite životne sredine, upravljanja rudarskim otpadom, sanacije, rekultivacije i zatvaranja rudnika.

Cilj novog zakona jeste da se svaki projekat, a posebno oni koji se odnose na strateške i kritične mineralne sirovine poput litijuma, sprovodi u skladu sa principima održivog rudarstva i uz potpunu zaštitu nacionalnih interesa.

Kroz poboljšane mehanizme planiranja, nadzora i kontrole obezbedićemo da koristi od takvih projekata u najvećoj meri ostanu u Srbiji – kroz razvoj domaćih kapaciteta za preradu, otvaranje novih radnih mesta i primenu najboljih evropskih i svetskih praksi u oblasti zaštite životne sredine.

Kako će se novi zakon odnositi prema ekologiji i novim metodama iskopavanja mineralnih sirovina?

- Novi zakon će u središte postaviti principe održivog rudarstva i zaštite životne sredine. Njime će se predvideti obavezna primena savremenih tehnologija koje smanjuju uticaj na okolinu, digitalno praćenje rudarskih procesa, kao i strože obaveze u pogledu sanacije i rekultivacije prostora nakon završetka eksploatacije.

Na taj način biće obezbeđena potpuna kontrola uticaja rudarskih aktivnosti tokom celog životnog ciklusa ležišta – od istraživanja do zatvaranja rudnika. U skladu sa Strategijom upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Republike Srbije (2025–2040), zakon će jasno definisati ograničenja i uslove za sprovođenje rudarskih aktivnosti u zaštićenim područjima i zonama sa posebnim režimom zaštite, uključujući nacionalne parkove, prirodna dobra i područja od značaja za biodiverzitet i vodne resurse. Istraživanje i eksploatacija u takvim zonama moći će da se odvijaju samo izuzetno, pod strogo propisanim uslovima, uz obaveznu procenu uticaja i saglasnost nadležnih organa zaštite prirode.

Predviđa se i podsticanje primene novih metoda i tehnologija koje omogućavaju smanjenje emisija štetnih materija, racionalno korišćenje vode i energije, reciklažu rudarskog otpada i ponovnu upotrebu materijala. Na taj način podstiče se prelazak na „zelenu rudarsku praksu“ i razvoj cirkularne ekonomije u sektoru mineralnih resursa.

Zakon će biti u potpunosti usklađen sa regulativom iz oblasti zaštite životne sredine i prirode, uključujući propise o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, proceni uticaja projekata i očuvanju prirodnih vrednosti. Suština je da se razvoj rudarstva i zaštita životne sredine ne posmatraju kao suprotstavljeni ciljevi, već kao međusobno usklađene aktivnosti koje doprinose održivom razvoju i očuvanju prirodnih resursa Republike Srbije - zaključuje dr Ivan Janković.