Početkom decembra počela je ski-sezona na Jahorini, a ova olimpijska lepotica u blizini Sarajeva puna je turista i već godinama je jedna od najpopularnijih destinacija u regionu. Veliki broj naših građana bira da skija upravo na ovoj planini, a ono što je dobra vest jeste da Olimpijski centar Jahorina ima sjajnu saradnju sa ski-centrima u regionu, tako da ski-pas kupljen kod njih važi na Kopaoniku, ali i u Kolašinu.

Na ovoj planini ništa ne prepuštaju slučaju, tako da su velika sredstva uložena u veštačko osnežavanje.

- Do kraja godine oko 60 do 70 odsto planine biće pokriveno veštačkim snegom, tako da svi mogu računati na kvalitetno skijanje bez obzira na vremenske uslove. Cena ski-pasa na Jahorini je duplo jeftinija nego bilo gde u EU. Za deset dana skijanja na Jahorini, u EU možda ne možete skijati ni četiri dana - rekao je predsednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina, Nedeljko Elek tokom konferencije za medije u Podgorici.

Hotelijeri i Olimpijski centar Jahorina ove sezone formirali su zajedničke pakete sa značajnim popustima. U periodu sezone kada nije špic ponudili cene su snižene čak i do 50 odsto.

Gosti dolaze iz svih zemalja regiona i Evrope, ali ipak su gosti iz Srbije najbrojniji turisti na ovoj planini.

- Tradicionalno i na naše veliko zadovoljstvo, najveći broj gostiju nam dolazi iz Srbije, a beležimo i rast gostiju sa drugih tržišta, što je takođe od izuzetnog značaja za razvoj naših turističkih potencijala. Pre samo 6 godina Jahorina je imala samo 30.000 skijaša u čitavoj sezoni a sada imamo skoro pola miliona skijaša svake zime i to je jedan veliki pomak za Jahorinu - kažu iz Turističke organizacije Grada Istočno Sarajevo.

Ponuda hotelskog smeštaja je raznovrsna pa tako na ovoj planini postoje hoteli visoke kategorije za zahtevnije goste a na raspolaganju su i hoteli niže kategorije koji češće biraju ljubitelji dobrog skijanja niže platežne moći. Hoteli nude razne dodatne sadržaje za goste, a akcenat je i na izuzetnoj gastronomskoj ponudi.