Slušaj vest

Dok podaci širom Evrope, pa i kod nas, pokazuju da su cene hrane više nego prošle godine, praznična trpeza ne mora nužno da bude udar na kućni budžet. Uz dobru organizaciju, pametnu kupovinu i malo planiranja unapred, moguće je obeležiti praznike bez velikih troškova.

Domačica iz Čačka Slavica Katanić tvrdi za Kurir televiziju da praznična trpeza ne mora nužno da bude udar na kućni budžet, pa je obrazložila.

- Naša novogodišnja večera se planira mesec dana ranije, pa tako nabavljamo ono što se može nabaviti unapred, pa tako ciljamo akcije i slično. Uvek može da košta manje, bitno je sve isplanirati, poskupljenja su velika za neophodne stvari za ovakvu večeru. Vrlo je mala ušteda da se torta napravi ili poruči, a oduzme dragoceno vreme - govori Slavica.

Foto: Kurir Televizija

Cena mesa u Beogradu

Reporterka Kurir televizije proveravala je na pijacama prestonice koliko košta meso uoči novogodišnjih praznika.

Teleći kotlet po kilogramu je 2.150 dinara.

Juneća rebra 1.720 dinara.

Pljeskavice i ćevapi 1.200 rsd po kilogramu.

Zanatski kulen 2.700 dinara po kilogramu, a slanina 2.300 po kilogramu.

Čvarci iznose 1.900 po kilogramu.

Lidija Zarić se nadovezala na ove cene, pa je za našu kameru rekla da se cene kod nje nisu povećavale.

Foto: Kurir Televizija

- Kod nas nije poskupelo jer imamo dogovor sa našim dobavljačima, za svih ovih 25 godina koliko radimo, da ne povećavamo cenu uoči praznika. To su domaći proizvođači i imamo našu priču, nemamo uvozno, cene su iste - rekla je Zarić.

Većina povrća zadržala iste cene

Kod povrća, krompir je zadržao stabilnu cenu – najskuplji je i dalje na pijacama u Beogradu (150 din/kg), dok se najniža cena od 70 dinara kilogram beleži na pijaci u Leskovcu i Vranju, što je za 10 dinara jeftinije nego pre mesec dana.

Ni najviša cena pasulja nije se menjala za ovih mesec dana - 550 dinara kilogram u Novom Pazaru, dok je najniža cena od 240 dinara kilogram u Zaječaru porasla za 10 dinara.

Takođe, nije bilo promena ni kod cene crnog luka – za 150 dinara kilogram, što mu je najviša cena, prodaje se na pijacama u Beogradu i Kragujevcu, dok najniža cena (60 din/kg) važi za pijace u Leskovcu i Vranju.

Slatki kupus, koji je početkom oktobra bio stabilan, sada je skuplji – najviša cena od 120 dinara kilogram je u Šapcu, što je poskupljenje za 20 dinara, dok je četiri puta jeftiniji na pijaci u Leskovcu (30 din/kg), što je cena za 20 dinara niža nego na početku prošlog meseca.

Najskuplji kilogram paprike nije menjao cenu za ovih mesec dana – 250 dinara na pijaci u Novom Pazaru. Zato je cena najjeftinijeg kilograma pala za 40 dinara i sada iznosi 140 dinara u Leskovcu.

Pijaca u Leskovcu je najpovoljnija i za kupovinu paradajza sa cenom od 120 dinara kilogram, dok ovo povreće najvišu cenu (200 din/kg) ima u nekolicini gradova kao što su Beograd, Valjevo, Novi Pazar, Šapac, Sremska Mitrovica... Te cene bile su aktuelne i na početku oktobra.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.