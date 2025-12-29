Slušaj vest

Iako je doček Nove godine obično sinonim za velike proslave i vatromete, vlasti u nekoliko zemalja odlučile su da ne organizuju masovna okupljanja na trgovima.

Mnoge države, uključujući Indoneziju, Francusku i druge, ove godine neće imati tradicionalno organizovan doček.Bali

Gradske vlasti Denpasara na Baliju otkazale su novogodišnji vatromet i koncert za doček 2026. godine. Odluka je doneta iz poštovanja prema žrtvama nedavnih prirodnih katastrofa u zemlji. Ipak, planiran je niz kulturnih događanja kako bi se obeležio ulazak u novu godinu.

Hong Kong

Vlada Hong Konga ukinula je tradicionalni novogodišnji vatromet. Umesto njega, održaće se alternativni događaj odbrojavanja koji treba da „prenese pozitivnu energiju, brigu i blagoslove mira lokalnom stanovništvu i posetiocima“. Zvanični razlog nije naveden, ali lokalni mediji navode da odluka može biti povezana s katastrofalnim požarom u Tai Pouu, u kojem je stradalo najmanje 160 ljudi.

Džakarta

Vlasti u Džakarti takođe su potvrdile otkazivanje novogodišnjeg vatrometa. Guverner Pramono Anung Wibowo objasnio je da je odluka doneta kako bi se pokazala empatija prema „braći i sestrama na Sumatri“, ostrvu pogođenom nedavnim zemljotresom jačine 6,6 stepeni. Neke skromne proslave ipak će biti organizovane u znak poštovanja.

Monako

Monako je uveo stroge mere u vezi sa pirotehnikom. Od podneva 31. decembra 2025. do podneva 11. januara 2026. na snazi je potpuna zabrana posedovanja, prevoza i korišćenja vatrometa i pirotehničkih sredstava. Odluka je doneta zbog zabrinutosti za javnu bezbednost i rizik od požara. Ipak, vatrometi odobreni od strane vlade mogu biti organizovani.

Pariz

U Parizu je otkazan novogodišnji koncert na Elizejskim poljanama. Policija je zatražila otkazivanje iz bezbednosnih razloga, prvenstveno da bi se smanjio rizik od stampeda i nemira zbog velikog broja okupljenih. Vatromet će se, međutim, održati po planu.

Sidnej

Novogodišnji vatromet na plaži Bondi u Sidneju otkazan je nakon nedavne masovne pucnjave. Očekivalo se oko 15.000 posetilaca. Veće Waverleyja objavilo je da je događaj otkazan „zbog trenutne situacije na terenu“, a promoter je dodao da je odluka doneta kako bi fokus ostao na iskazivanju „suosećanja i brige za jevrejsku zajednicu Sidneja“.

Tokio

Tradicionalno novogodišnje odbrojavanje ispred stanice Šibuja u Tokiju ove godine je otkazano. Gradonačelnik Ken Hasebe naveo je zabrinutost zbog sigurnosti zbog velikih gužvi i potencijalnih posledica konzumacije alkohola na javnim površinama.

Beograd

U Beogradu ove godine neće biti organizovan klasičan doček i vatromet na Trgu Republike.

Ipak, u glavnom gradu planirano je mnogo drugih događaja tokom praznika. Na platou Beograda na vodi održaće se muzički koncerti, dok će se na fasadi Kule Beograd, najviše zgrade u Srbiji i regionu, prikazivati specijalna novogodišnja projekcija uz tradicionalno odbrojavanje poslednjih deset sekundi.

Tačno u ponoć reku će osvetliti veliki vatromet, a vizuelni spektakl dodatno će upotpuniti impresivan dron šou.