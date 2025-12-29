Slušaj vest

Upravo iz te borbe nastala je priča Udruženja Autizam govori srcem, u kojoj su majke dece sa smetnjama u razvoju odlučile da se osnaže, povežu i pokrenu sopstveni vid socijalnog preduzetništva.

U Sremskoj Mitrovici, devet majki je pre godinu dana napravilo prvi korak – organizovale su radionicu šivenja, bez prethodnog znanja, ali sa jasnom idejom: da nauče nešto novo, pronađu predah i stvore mogućnost dodatne zarade. Danas, iz tih radionica nastaju unikatni ručno rađeni proizvodi od tekstila, koji su pronašli put do kupaca širom Srema, ali i šire.

Radionice se održavaju jednom nedeljno, dok su proizvodi dostupni u prodajnom prostoru u centru grada, ali i na prazničnom štandu ispred hale „Pinki“, gde su članice udruženja svakodnevno prisutne i direktno u kontaktu sa građanima.

- Kako deca sa smetnjama u razvoju rastu, njihovi zahtevi su sve veći, a majke često ostaju same sa brigom, iscrpljene i umorne. Potrebna nam je okupaciona terapija, nešto što će nam skrenuti misli i dati osećaj da stvaramo - kaže Marija Malbašić, predsednica Udruženja „Autizam govori srcem“.

1/9 Vidi galeriju Majke udruženja "Autizam govori srcem" pokrenule posao dok brinu o deci Foto: Dijana Šćekić

U ponudi su jastuci, posteljina, stolnjaci, igračke, ogradice za krevetac, privesci i nakit - sve ručno rađeno, sa puno pažnje i emocije. Iza svakog proizvoda stoji žena koja svakodnevno vodi tihu borbu, ali ne odustaje.

- Radimo na četiri polovne šivaće mašine, ali sa ogromnom voljom. Ono što pravimo nije samo proizvod, već poruka da se i u najtežim okolnostima može pronaći snaga - ističe Malbašić.

Udruženje redovno učestvuje na manifestacijama, a prihod od prodaje koristi se za nabavku materijala, servis opreme i nastavak rada radionica. U planu je i proširenje delatnosti, uključujući štampu na tekstilu, kako bi ponuda bila potpunija i održivija.

Na kraju, poruka koju ove žene šalju daleko prevazilazi lokalne okvire:

- Ženama i majkama koje su u sličnoj situaciji poručujem da budu hrabre. Biće teško, možda i kasnije, ali moguće je. Žene su borci. Ako vam treba pomoć – tu smo - kaže Malbašić.

Kupovinom njihovih proizvoda ne pomaže se samo jednom udruženju – već se direktno podržavaju porodice, deca i žene koje odbijaju da budu nevidljive.