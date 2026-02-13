Slušaj vest

Fruškogorski koridor, brza saobraćajnica između Novog Sada i Rume, gradi se kao ključna veza auto-puteva E-75 i E-70 (kod Šida) i auto-puta Beograd-Šabac. Ukupne dužine 47,7 kilometara povezivaće Novi Sad, Rumu i širi region zapadne Srbije. Fruškogorski koridor je deo šireg plana razvoja infrastrukture koji povezuje Vojvodinu sa zapadnim i severnim delovima Srbije.

Sa tunelom "Iriški venac" od 3,5 km koji je poseban izazov za graditelje i mostom na Dunavu kod Petrovaradina koji će biti prava lepotica, ovaj deo Srbije dobija potpuno novo lice. U pitanju je brza saobraćajnica sa četiri trake širine 3,5 metara bez zaustavnih traka. Projektom je predviđeno 46 mostova i 10 nadvožnjaka, kao i novi most preko Dunava kod Petrovaradina.

Most na Dunavu

Impozantan most preko Dunava jedan je od ključnih objekata, pored tunela "Iriški venac", koji su na kritičnom putu ovog projekta. Most je ukupne dužine 1.663 metara, ukupna širina mosta je 28 m (glavni most) odnosno 25 m uz prilazne konstrukcije. Ovaj most povezaće Petrovaradin sa auto-putem E-75 sa bačke strane i imaće i tranzitnu ulogu za teretni saobraćaj, tako da kamioni koji su u tranzitu više neće prolaziti kroz Petrovaradin i Novi Sad.

Fruškogorski koridor i impozantan most na Dunavu

Most će omogućiti vezu auto-puteva Subotica-Novi Sad-Beograd i Novi Sad-Zrenjanin-Beograd sa Fruškogorskim koridorom, odnosno Rumom.

Na petlji Ruma biće povezan sa auto-putem E-70 Beograd-Zagreb i auto-putem Ruma-Šabac i dalje brzom saobraćajnicom ka Loznici. Preko tog mosta obezbediće se veza i sa panevropskim koridorima 10 i 10B.

28 metara biće širok glavni deo mosta

25 metara biće visoka dva pilona

2 metra će biti široke pešačke i biciklističke staze na mostu

Most počinje 5.536 metara od početka Fruškogorskog koridora kod Kaća, a završava se na 7.200 metara od početka, premošćujući 560 metara širok Dunav. Sastoji se od 668 metara duge severne prilazne konstrukcije, koja se proteže na kaćkoj strani, glavne mostovske konstrukcije dužine 505 metara i južne prilazne konstrukcije na petrovaradinskoj strani, koja je dužine oko 488 metara.

Most, kao i deo Fruškogorskog koridora od Kaća do Petrovaradina, imaće pešačke i biciklističke staze širine po dva metra.

Kako navode Koridori Srbije, most je sa dvostrukim kratkim pilonima pravougaonog poprečnog preseka, zakošenim prema spolja i visine 25 m. Temelj glavnog stuba (sa pilonima) izgrađen je na šipovima (kao i ostali stubovi mosta). Stubovi glavnog raspona temeljeni su na po 37 šipova, prečnika 1,5 m i dužine oko 37 m.

Most je u fazi intenzivnih radova konstrukcija se spaja, i očekuje se da se dva kraka spoje do aprila 2026. godine.

Najduži tunel u Srbiji

Tunel Iriški venac, koji se gradi u okviru Fruškogorskog koridora, biće i zvanično najduži tunel u Srbiji. Reč je o kapitalnom građevinskom projektu Srbije koji će doneti mnoga dobra građanima Srbije - skratiti putovanje, učiniti ga sigurnijim i bezbednijim, sačuvati živote, smanjiti uticaj na bogatu floru i faunu Fruške gore. Radovi u tunelu se odvijaju bez prekida, 24 sata dnevno, sa uigranim timovima u dnevnim i noćnim smenama. Desna cev tunela Iriški venac (oko 3,5 km) probijena je 17. oktobra 2025. godine, dok je leva cev u završnoj fazi probijanja. Sam tunel kad bude završen biće jedna od najmodernijih u regionu.

Tunel Iriški venac biže najveći u Srbiji

Paralelno sa tunelom, izvode se radovi na mostu preko Dunava, kao i radovi duž trase Fruškogorskog koridora. Na projektu je svakodnevno angažovano oko 920 radnika, inženjera i ostalog osoblja, kao i oko 300 jedinice mehanizacije i opreme.

Podsetimo, izgradnja Fruškogorskog koridora počela je 1. maja 2021, a trasa je podeljena na četiri deonice. Ukupna dužina brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma iznosi 44,41 kilometara, od kojih je:

Deonica 1: Petlja Petrovaradin Istok - Paragovo sa planiranom trasom državnog puta IIA reda br.100 od Žeželjevog mosta do petlje Petrovaradin Istok, ukupne dužine 14,01 km.

Deonica 2 : Paragovo - početak obilaznice oko Rume, ukupne dužine 16,48 km.

Deonica 3: Petlja "Novi Sad - Jug" - petlja Petrovaradin Istok, ukupne dužine 3,4 km

Deonica 4: Obilaznica oko Rume, ukupne dužine 10,52 km.

Fruškogorski koridor je impozantan građevinski projekat, trebalo bi da bude završen 2027. godine, a izvođač radova je Kineska kompanija CRBC (China Road and Bridge Corporation).