Sopstveni bazen decenijama je u Srbiji važio za statusni simbol dostupan malobrojnima, međutim, promene u tehnologiji gradnje i širenje tržišta opreme učinili su da ova investicija postane realnost za širi krug vlasnika kuća i vikendica. Danas, kada su leta postala ekstremnija, bazen se više ne posmatra samo kao luksuz, već kao pametno ulaganje u kvalitet života i tržišnu vrednost same nekretnine. Ipak, put od prve lopate do prvog skoka u vodu popločan je nizom finansijskih odluka koje mogu drastično promeniti konačnu cifru na računu.

Tipovi bazena i inicijalna investicija

Kada počnete da istražujete opcije, prva i najvažnija raskrsnica je izbor samog tipa bazena. U Srbiji se najčešće srećemo sa tri osnovna pristupa, od kojih svaki nosi specifičnu težinu za vaš novčanik.

Montažni bazeni sa čeličnom konstrukcijom

Idealni su za one koji žele brzo rešenje bez dugotrajnih građevinskih radova. Za ozbiljniji model koji se može delimično ukopati i koji poseduje kvalitetnu peščanu filtraciju, potrebno je izdvojiti između 2.000 i 5.000 evra. Iako su ekonomični, njihov vek trajanja je ograničen kvalitetom folije (lajnera) koja se nakon desetak godina obično mora menjati.

Gotovi bazeni

Oni se dopremaju u jednom komadu, što znači da je instalacija brza, ali ste ograničeni oblicima koje proizvođač nudi u kalupu. Cena ovakvih bazena, kada se uračunaju transport, iskop i betonska podloga, u proseku se kreće od 10.000 do 15.000 evra za standardne porodične dimenzije.

Foto: Shutterstock

Betonski bazen

Najozbiljnija investicija, ali i ona koja najviše podiže cenu nekretnine, jeste klasični betonski bazen. On je praktično večan i nudi potpunu slobodu u dizajnu, od plićaka za decu do ugrađenih masažera. Međutim, betoniranje, armiranje i hidroizolacija zahtevaju vrhunske majstore. U 2026. godini, cena izgradnje ovakvog objekta retko je niža od 500 evra po kvadratu vodene površine. To znači da će bazen od tridesetak kvadrata, sa svom pratećom opremom, koštati blizu 20.000 evra, a ta cifra lako raste ako se odlučite za završnu obradu od staklenog mozaika umesto standardne folije.

Šta se plaća pre nego što stigne voda

Česta zabluda novopečenih investitora jeste da je cena bazena samo cena kopanja. Realnost na terenu u Srbiji pokazuje da zemljani radovi i priprema terena mogu biti značajna stavka. Iskop bagerom, odvoz viška zemlje na deponiju i dovoz tamponskog materijala mogu koštati i do nekoliko hiljada evra, naročito ako je plac nepristupačan ili pod nagibom.

Takođe, ne treba zanemariti ni mašinsku sobu. To je operativni deo vašeg bazena gde se nalaze pumpe, filteri i razvodne table. Izgradnja ovog podzemnog ili nadzemnog objekta, koji mora biti izolovan i suv, zahteva dodatne građevinske radove i materijal koji često nisu uključeni u osnovnu ponudu bazenskih firmi.

Pitanje dozvola je još jedna važna instanca. Iako se za bazene manjih dimenzija često prolazi kroz pojednostavljenu proceduru prijave radova, angažovanje arhitekte za izradu projekta i plaćanje administrativnih taksi može vaš budžet opteretiti za dodatnih 1.000 do 1.500 evra. Preskakanje ovog koraka se ne preporučuje, jer legalno izgrađen bazen direktno ulazi u kvadraturu i vrednost objekta pri eventualnoj prodaji.

Sporedni troškovi Zemljani radovi - Iskop bagerom, odvoz zemlje i ravnanje terena koštaju od 800 do 2.000 evra, zavisno od pristupačnosti placa. Dozvole - Prema važećem Zakonu o planiranju i izgradnji, za bazene do 25 metara kvadratnih obično nije potrebna klasična građevinska dozvola (već prijava radova), ali za veće objekte projektna dokumentacija košta od 800 do 1.500 evra. Mašinska soba - Izgradnja i izolacija ovog prostora koštaju oko 500 - 1.000 evra.

Foto: Shutterstock

Oprema koja štedi vreme i produžava sezonu

Moderan bazen u Srbiji danas je nezamisliv bez dva dodatka, toplotne pumpe i sistema za automatizaciju. Da biste sezonu počeli u maju i završili u oktobru, toplotna pumpa je neophodna investicija. Iako košta između 2.000 i 4.000 evra, ona je energetski veoma efikasna i održava temperaturu vode na idealnih 28 stepeni uz relativno niske troškove struje.

Još jedan trend koji dominira tržištem je prelazak na tzv. "slanu vodu". Umesto ručnog dodavanja hlora, instalira se sistem za elektrolizu koji iz soli rastvorene u vodi sam generiše dezinfekciono sredstvo. Ovo ne samo da je zdravije za kožu i oči, već i značajno olakšava održavanje. Takvi sistemi, uz automatsko podešavanje pH vrednosti vode, dodaju još oko 2.000 evra na inicijalni trošak, ali dugoročno smanjuju cenu hemikalija i vreme koje trošite na čišćenje.

Koliko košta posedovanje

Kada se radovi završe i bazen napuni, počinje period eksploatacije. Vlasnici u Srbiji treba da računaju na mesečni trošak koji se sastoji od potrošnje električne energije za rad pumpi, dopunjavanja vode koja isparava i nabavke osnovnih hemikalija. Prosečan bazen će tokom letnjih meseci povećati vaš račun za struju za nekoliko hiljada dinara, dok će trošak hemikalija na sezonskom nivou iznositi oko 200 evra. Najveći "udar" na budžet je obično prolećno otvaranje i jesenje zatvaranje bazena, što uključuje profesionalno čišćenje i postavljanje zaštitnih prekrivača, što se često poverava specijalizovanim servisima.