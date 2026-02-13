Slušaj vest

Kancelarija za IT i eUpravu je omogućila građanima korišćenje različitih elektronskih usluga putem mobilnih aplikacija eUprava, Moje eSanduče i eSrbija koje su dostupne putem Google Play i Apple App Store-a. Svim građanima Republike Srbije koji imaju nalog na Portalu eUprava na ovaj način je omogućen još jednostavniji, efikasniji i brži pristup elektronskim uslugama.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović, istakao je da su aplikacije izrađene u skladu sa visokim bezbednosnim standardima, kao i da građanima omogućavaju bezbedan pristup ličnim podacima i najfrekventnijim uslugama.

- Razvoj mobilnih aplikacija predstavlja strateški pravac u procesu digitalne transformacije javne uprave i unapređenja dostupnosti elektronskih usluga. Aplikacije su razvijene sa posebnim fokusom na zaštitu ličnih podataka kako bi korisnici imali jednostavan i siguran pristup ličnim podacima iz oko 20 različitih registara poput izvoda iz matičnih knjiga, državljanstava, nepokretnosti i to u svakom trenutku, sa bilo kog mesta, u samo par klikova na mobilnom telefonu. Trenutno su putem mobilne aplikacije eUprava dostupne usluge eZakazivanje termina za ličnu kartu ili pasoš, eIzvodi, eUverenje o državljanstvu, uvid u saobraćajne prekršaje, kao i usluga eVrtić

dok je u narednom periodu u planu postepeno uvođenje ostalih usluga sa Portala - istakao je Jovanović.

Pored mobilne aplikacije eUprava, Kancelarija za IT i eUpravu razvila je i mobilnu aplikaciju Moje eSanduče koja omogućava jednostavan, siguran i brz pristup Jedinstvenom elektronskom sandučetu građanima Republike Srbije. Putem aplikacije mogu se preuzeti i čuvati važni dokumenti poput rešenja lokalnih poreskih administracija, katastra i elektronskih izvoda, kao i koristiti funkcionalnost prevoda korišćenjem veštačke inteligencije na 25 jezika.

Mobilne aplikacije eUprava i Moje eSanduče su dostupne svim korisnicima koji imaju registrovan nalog na Portalu eUprava. Prijava je moguća uz pomoć ConsentID aplikacije za prijavu sa visokim nivoom pouzdanosti i bezbednosti, dok mobilna aplikacija eUprava podržava i prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom.

Najzad, Kancelarija je razvila mobilnu aplikaciju eSrbija, putem koje građani Srbije i strani državljani mogu da pregledaju i pristupe različitim državnim portalima i elektronskim uslugama. Zahvaljujući implementiranoj veštačkoj inteligenciji, korisnicima se sadržaj automatski prevodi na jedan od 25 jezika, čime je omogućeno lakše razumevanje usluga i procedura, bez jezičkih barijera.

Na ovaj način, Srbija nastavlja sa izgradnjom moderne, efikasne i pristupačne javne uprave, dodatno pojednostavljujući komunikaciju građana i privrede sa državnim institucijama.