Crvena i roze boja preplavile su izloge širom Srbije, a Dan zaljubljenih i ove godine pokreće ozbiljan talas potrošnje. Tržni centri beleže pojačan promet već od početka februara, dok prodavci nude specijalne akcije koje se, u zavisnosti od kategorije, kreću od 20 pa do čak 50 odsto popusta. Iza romantične simbolike stoji pažljivo isplanirana prodajna strategija, ali i jasni trendovi kupovine, zna se šta se najčešće poklanja ženama, šta muškarcima i koliki je realan budžet prosečnog para.

Modni dodaci kao siguran izbor

U segmentu garderobe i modnih dodataka trenutno su aktuelna sezonska sniženja koja se preklapaju sa akcijama specijalno pripremljenim za Dan zaljubljenih. Nova kolekcija je najčešće snižena između 20 i 30 odsto, dok se na pojedine artikle iz zimske ponude može ostvariti i do 40 odsto niža cena. Upravo zato se mnogi odlučuju da spoje korisno i romantično, kupuju komade koji će trajati i nakon 14. februara.

Aktuelna sniženja: - 20-30% popusta na novu kolekciju

- do 40% na odabrane artikle za kraj sezonskog sniženja

- dodatnih 10% na već snižene komade

Ženske haljine i torbice sada se mogu pronaći u rasponu od 4.000 do 9.000 dinara, dok su košulje i kvalitetniji duksevi za muškarce uglavnom između 3.000 i 6.000 dinara. Kožni novčanici i kaiševi, koji važe za čest izbor kada se traži praktičan poklon, najčešće su od 2.000 do 5.000 dinara, u zavisnosti od materijala.

Prodavci ističu da žene češće biraju garderobu za partnere, dok muškarci radije posežu za parfemima ili nakitom kao sigurnijom opcijom.

Parfemi i kozmetika hit svakog februara

Ako postoji kategorija koja beleži najveći rast prodaje pred Dan zaljubljenih, to su parfemi i kozmetički setovi. Popusti se uglavnom kreću između 20 i 35 odsto na pojedinačne parfeme, dok su poklon-paketi neretko sniženi i do 50 odsto.

Cene ženskih i muških parfema od 50 mililitara u poznatim parfimerijama trenutno se kreću od oko 6.000 do 14.000 dinara, dok luksuzniji setovi sa losionima i dodatnom negom prelaze i 15.000 dinara. Upravo ti setovi važe za najtraženije, jer kupci imaju osećaj da dobijaju više proizvoda po povoljnijoj ceni.

Zanimljivo je da pojedine kozmetičke radnje nude i popust na svaki račun veći od određenog iznosa, poput sniženja od 20 odsto na račun veći od 6.000 dinara.

Aktuelni raspon popusta: - 20-35% na parfeme

- do 50% na poklon-setove

- 25-40% na šminku i preparate

Cveće kao neizbežan deo poklona

Bez obzira na sve trendove, ruže ostaju simbol Dana zaljubljenih. Jedna ruža trenutno košta između 300 i 600 dinara, ali se očekuje da cena na sam Dan zaljubljenih poraste. Buketi od sedam ruža uglavnom su između 2.500 i 4.500 dinara, dok raskošniji aranžmani dostižu i 10.000 dinara.

Prodavci napominju da najveća potražnja dolazi upravo 13. februara, a da oni koji kupuju ranije mogu proći znatno povoljnije.

Čokolade i kutije sa slatkišima takođe beleže dobru prodaju, a njihove cene variraju od 1.200 do 3.500 dinara za premium pakovanja. Sve je češći trend kombinovanja cveća i slatkiša sa parfemom ili komadom nakita.

Nakit - poklon sa najviše simbolike

Srebrni nakit je među najprodavanijim poklonima, jer predstavlja kompromis između cene i simbolike. Sniženja su najčešće od 15 do 30 odsto, pa se srebrne ogrlice i narukvice mogu pronaći već od 3.000 dinara, dok kompleksniji modeli prelaze 10.000.

Zlatni nakit beleži skromnija sniženja, uglavnom do 20 odsto, ali potražnja ne jenjava. Prstenje i minđuše su najčešći izbor, posebno kod parova koji žele ozbiljniju simboliku odnosa.

Muškarci su poželeli tehnologiju

Sve više parova odlučuje se za praktične poklone, bežične slušalice, pametne satove ili male kućne aparate. Popusti u ovoj kategoriji su uglavnom između 10 i 25 odsto. Bežične slušalice mogu se naći od 4.000 dinara naviše, dok pametni satovi počinju od oko 9.000 dinara.

Koliko se zaista troši

Prosečan budžet za poklon kreće se između 5.000 i 12.000 dinara. Mladi parovi najčešće ostaju u okviru do 7.000 dinara, dok parovi sa više navike za kupovinu na ovaj dan neretko izdvajaju i preko 15.000 dinara, naročito ako kombinuju više poklona.

Najčešći scenario je kombinacija dva proizvoda, parfem i cveće, ili garderoba.