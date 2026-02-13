Slušaj vest

Direktor preduzeća EXPO 2027 Danilo Jerinić izjavio je danas da je Expo 2027 odlična prilika za kompletnu privredu Srbije jer je veliki broj domaćih kompanija uključen u razvoj ovog projekta, i istakao da su svi podizvođači na izgradnji svih kompleksa koji su uključeni u EXPO 2027 iz Srbije.

Odgovarajući na pitanje kako će domaće kompanije biti uključene u ovaj projekat i da li će to doprineti razvoju domaćeg preduzetništva, Jerinić je rekao da više od 4.000 ljudi svaki dan radi na tom projektu, kao i da je preko 300 mašina angažovano za rad na sajamskim halama i svim radovima koji su u toku, što pokazuje da Srbija može da se nosi sa velikim projektima i velikim obimom radova.

- Ovo je gradilište koje je najveće u ovom delu Evrope, i mislim da smo u potpunosri opravdali poverenje koje smo dobili. Mi svakako u nastavku planiranja EXPO izložbe uključujemo što više domaćih kompanija, imamo deo gde se kompanije uključuju kao sponzori u ovaj projekat. Imali smo Telekom, imamo još nekoliko kompanija koje su potpisane sa kojima ćemo raditi u narednom periodu. Ovo je svetska investicija, gradimo mi kao domaćini ali i zemlje koje dolaze kod nas ulažu novac u svoje paviljone - naveo je on.

Govoreći o radovima EXPO kompeksa u Surčinu, Jerinić je istakao da svi radovi i sve aktivnosti na gradilištu kompleksa EXPO teku u planiranim rokovima koji su zacrtani pre dve godine, bez kašnjenja.

EXPO se gradi po planiranoj dinamici Foto: EXPO 2027, Nemanja Nikolić

Jerinić je rekao da su se i predstavnici Međunarodnog biroa za izložbe iz Pariza uverili da radovi teku u planiram roku tokom njihove posete Beogradu kada su imali priliku da vide šta je sve do sada urađeno, i dodao da se polako zatvaraju hale i da se kreće sa instalacijama, a na leto i sa testiranjem svih sistema.

- Mi ćemo u poslednjem kvartalu ove godine početi sa predajom paviljona zemljama učesnicama gde oni počinju svoje radove. Oni će pre toga biti dužni da nama podnesu njihove projekte na odobrenje, da mi pogledamo kako će izgledati njihova arhitektura, šta je to što oni planiraju od njihove izložbe da urade, kako će izgledati njihov program i onda nadamo se u decembru da počnu sa svojim radovima - izjavio je on.

Na pitanje koji su objekti od svega što bude izgrađeno za EXPO, namenjeni izložbi a šta je ono što će Beogradu ostati za ove i buduće generacije, Jerinić je rekao da se gradi sedam sajamskih hala koje predstavljaju budući prostor Beogradskog sajma, na kom će on nastaviti svoje poslovanje u modernom i dobro tehnološki opremljenom objektu, istakavši da će to biti dobra podloga da Beogradski sajam unapredi svoje poslovanje u sajamskoj industriji.

Foto: EXPO 2027

Kako je naveo, Beogradu će nakon završetka izložbe EXPO 2027 ostati tematska zona, tri tematska paviljona, Nacionalni paviljon Srbije koji su predviđeni da budu muzeji.

- Imamo Auditorijum i Forum koji je multifunkcionalan objekat koji ostaje, a koji kasnije može da bude namenjen za kongresni turizam i nove slične događaje u manjem formatu kada je kongresni turizam u pitanju. Ostaje nam naša Zona najbolje prakse na koju smo mi zaista veoma ponosni, to je zona koju kasnije mi pretvaramo u tri vrtića, tri škole koje će završiti širom Srbije" - naveo je on.

Jerinić je istakao da je do sada 134 zemlje potvrdilo učešće na EXPO 2027, što predstavlja apsolutni rekord kada je u pitanju broj zemalja ja specijalizovanim izložbama, i dodao da država nastavlja da razgovara sa novim zemljama potencijalnim učesnicama.