Slušaj vest

Sa 130 potvrđenih zemalja i hiljadama ljudi na gradilištima, Ekspo 2027 ulazi u završnu fazu. Danilo Jerinić, direktor kompanije "EXPO 2027 d.o.o. Beograd", otkriva šta ova izložba donosi Srbiji tokom 93 dana, ali i decenijama posle toga.

- Ekspo 2027 nije projekat koji se meri samo brojevima, već i promenom pravca. On pokreće ekonomiju na isti način na koji veliki infrastrukturni i društveni projekti dugoročno menjaju zemlje - stvaranjem čitavog ekosistema. Taj ekosistem već danas vidimo na delu: hiljade ljudi svakodnevno rade na gradilištu, a desetine hiljada biće uključene u širi lanac - od građevinarstva i saobraćaja do turizma, IT sektora i kreativnih industrija. Procene da će Ekspo generisati između 30.000 i 40.000 radnih mesta nisu cilj same po sebi, već posledica šireg procesa - otvaranja Srbije prema svetu. Ekspo će mnogo bolje pozicionirati Beograd i Srbiju na turističkoj mapi sveta. Novi hotelski kapaciteti, povećani broj posetilaca i rast ugostiteljstva predstavljaju veliku šansu ne samo za velike sisteme već i za mala i srednja preduzeća, kao i zanatske radnje. Istovremeno, Ekspo nosi snažan diplomatski potencijal. Na primeru Dubaija, koji je tokom Ekspa ubrzao razvoj diplomatskih odnosa tempom za koji bi u redovnim okolnostima bile potrebne čak četiri decenije - prema njihovim procenama, možemo da razumemo značaj susreta više od 130 svetskih delegacija upravo u Beogradu. Ono što je suštinski važno jeste da Ekspo stvara platformu - za nove investicije, za izvoz znanja i usluga, kao i za dolazak ideja i ljudi. Kada jednom pokažete da možete da budete pouzdani domaćin svetu, s jasnom vizijom i snažnom organizacijom, više se ne borite za pažnju - ona vam se prirodno vraća kroz nove sajmove, tehnološke forume, poslovne događaje i partnerstva. U tom smislu, Ekspo 2027 nije vrhunac jednog ciklusa, već početak dugoročne konkurentnosti Srbije.

Već u 2025. oboren je rekord po broju zemalja učesnica - koliko ih očekujete do početka izložbe?

- Broj zemalja nije samo vest sama po sebi, već poruka. Danas imamo 130 potvrđenih zemalja, više nego što je ijedna specijalizovana izložba imala u ovoj fazi priprema, uključujući Astanu sa 117 učesnika. Ekspo 2027 je najbrže popunjavani Ekspo, bilo da se radi o svetskom, bilo o specijalizovanom formatu izložbe. Međutim, suština nije u samoj brojci, već u njenom tumačenju. Srbija će 2027. godine okupiti svet, biće domaćin zemljama sa svih meridijana. To će biti snažna poruka, kako politička, tako i ekonomska. S druge strane, posetioci će imati priliku za put oko sveta u 93 dana, tokom kojih će se upoznavati nacionalni duh svake zemlje. Tema "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve" biće platforma za univerzalni jezik, koji prevazilazi granice. Da zaključim, broj prijavljenih zemalja je znak poverenja da će Srbija biti dobar domaćin, a Beograd mesto dijaloga, saradnje i zajedničkog iskustva sveta.

Po čemu će Ekspo 2027 ostati upamćen?

- Ekspo 2027 je najveći nacionalni projekat, ne samo u istoriji naše zemlje već i čitavog regiona Zapadnog Balkana do sada. Dakle, Ekspo neće uticati samo na Srbiju, već i na sve zemlje u našem neposrednom okruženju. Ovakvi događaji dugo godina, pa i decenijama nakon toga, ostavljaju određenu emociju kod ljudi. Svi i danas govore o Zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. godine, a maskota Vučko prepoznatljiva je globalno. S jedne strane, Ekspo 2027 će definitivno ostati upamćen kao najveći globalni susret do sada, kao spektakl koji će svim generacijama posetilaca pružiti neverovatan kulturni, sportski i zabavni doživljaj. S druge strane, gledano iz ugla privrede i pozicioniranja Srbije u međunarodnim okvirima, Ekspo će doneti neprocenjivu vrednost. On je, i već jeste, jedan od najvećih akceleratora privrednog razvoja Srbije.

Koji su najveći izazovi na godinu i po dana do otvaranja?

- Kod ovako velikih događaja vreme je uvek ključan faktor. U slučaju Ekspa to je dodatno složeno, jer vremenske odrednice definiše Međunarodni biro za izložbe. Ipak, na našem Ekspu - od gradilišta do administracije i marketinga - rade posvećeni i stručni ljudi, puni entuzijazma i jasne želje da ovaj projekat uspe i da opravdamo poverenje koje nam je ukazano kao zemlji domaćinu. Radovi se odvijaju planiranom dinamikom, bez kašnjenja, i to je nešto čime zaista možemo da se pohvalimo. Pred nama je zadatak da taj tempo zadržimo do kraja - uz poštovanje rokova, visok kvalitet i jasnu svest da sve što gradimo danas mora imati funkciju i posle 2027. godine. Paralelno s tim, sledi intenzivna koordinacija sa zemljama učesnicama usaglašavanjem projekata, programa i arhitekture paviljona, kao i kreiranjem sadržaja koje iniciramo u saradnji sa institucijama kulture, sporta, prosvete i nauke, kao i s lokalnim samoupravama. Koliko god proces bio zahtevan, privilegija je i zadovoljstvo raditi na tome da se Srbija svetu predstavi u punom kapacitetu - kroz svoj identitet, istoriju, kulturu i inovacije.

Na čija se iskustva oslanjate i ko vam je najveća podrška?

- Oslonac su nam iskustva prethodnih domaćina i kontinuirana saradnja s Međunarodnim biroom za izložbe (BIE), koji postavlja standarde i okvire svake izložbe. Kolege iz Dubaija pomogle su nam još u fazi kandidature, što je posebno važno jer je ovo prvi Ekspo u regionu Zapadnog Balkana.Nedavno završena Svetska izložba u Osaki donela nam je značajna iskustva, jer smo imali priliku da učimo od tradicionalnih organizatora Ekspa. Snažna podrška dolazi i od državnih institucija, lokalnih samouprava i međunarodnih partnera.

To je potvrđeno i na prvom sastanku za planiranje međunarodnog učešća na Ekspu 2027, održanom u junu ove godine, kad je Beograd ugostio više od 400 delegata iz 154 zemlje. Bio je to najveći međunarodni i diplomatski skup do sada u Srbiji, gde smo još jednom potvrdili da smo pouzdani domaćin.

Šta ljudi mogu da očekuju na samoj izložbi?

- Posetioce očekuje više od 8.000 događaja tokom 93 dana. Ovo će biti prvi Ekspo jasno okrenut porodici, sa sadržajima prilagođenim svim generacijama. Biće na stotine kulturnih, muzičkih i sportskih programa, koje će svojim identitetom obogatiti svaka od zemalja učesnica. Tokom Ekspa ćemo imati 13 tematskih nedelja, čime želimo da pokažemo da je igra mnogo više od zabave - ona je alat za otpornost, inovacije, dijalog i mir. Tematski programi poput "Igraj za otpornost", "Igraj za održivu budućnost", "Igraj za inovacije", "Igraj za buduće vizionare", "Igraj za aktivno društvo" i "Igraj za mir" šalju jasnu poruku: igra je univerzalni jezik koji povezuje ljude, kulture i ideje.

Beograd tokom Ekspa neće biti samo mesto predstavljanja sveta, već prostor u kojem svet zajedno razmišlja, uči i igra - za bolju budućnost svih nas.

Šta će predstavljati najveću korist za građane Srbije nakon završetka izložbe?