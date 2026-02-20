Slušaj vest

Beograd ubrzano menja svoju priobalnu siluetu dok se na Novom Beogradu, u okviru parka Ušće, realizuju dva kapitalna projekta koja će srpsku prestonicu upisati na mapu evropskih metropola sa najatraktivnijim sadržajima uz reku. Izgradnja prvog pravog akvarijuma na Balkanu i nove zgrade Prirodnjačkog muzeja teče prema planovima, sa ciljem da oba objekta budu završena do polovine maja iduće godine, odnosno do otvaranja Specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

Prvi akvarijum na Balkanu

U skladu sa savremenim urbanističko-arhitektonskim rešenjima, oba objekta su projektovana tako da se maksimalno stope sa postojećim pejzažem Parka prijateljstva i Ušća. Koncept "nevidljivih" zgrada podrazumeva objekte koji su delimično ili potpuno ukopani u zemlju, sa prohodnim ozelenjenim krovovima, čime se čuva prirodni ambijent i vizuelni kontinuitet "zelenog tepiha" koji se proteže od Brankovog mosta.

Akvarijum, koji se gradi u blizini nekadašnjeg hotela "Jugoslavija", prostiraće se na površini od oko 7.000 kvadratnih metara. Zamišljen je kao kružni zemljani nasip na dve etaže, sa krovnom baštom i kružnim trgom na vrhu koji će služiti kao javni prostor za okupljanje.

Kako će akvarijum izgledati

Beogradski akvarijum predstavlja novu turističku i edukativnu atrakciju koja se realizuje u saradnji sa turskom kompanijom "Polin Aquariums". Enterijer objekta podeljen je u više akvarijumskih celina koje prate put vode i biodiverziteta:

Slatkovodni sistemi: Fokus na reku Dunav i njene delte sa specifičnim životinjskim svetom.

Morski sistemi: Prikaz biodiverziteta Crnog mora i Sredozemlja.

Okeanske dubine: Poseban deo sa velikim primercima riba, uključujući ajkule.

Posebnu atrakciju čine stakleni tuneli kroz koje će posetioci moći da šetaju, dok oko njih plivaju ribe i ajkule, pružajući autentičan doživljaj podvodnog sveta. Pored izložbenog dela, objekat sadrži i posebne zone za komercijalne i administrativne aktivnosti.

Zeleni prostor na planiranoj lokaciji, koji trenutno uključuje fudbalske terene i travnate površine sa mlađim sadnicama, biće dodatno oplemenjen očuvanjem postojećeg drveća i sadnjom novih biljaka, kako bi se očuvala prirodna ravnoteža lokacije.

Akvarijum je prvobitno bio planiran kao deo Prirodnjačkog muzeja, ali je zbog održivosti projekta odlučeno da se izmesti i formira kao zaseban objekat.

Prirodnjački muzej

Nakon više od 130 godina čekanja, Prirodnjački muzej konačno dobija adekvatan prostor za čuvanje i izlaganje svoje bogate zbirke od 2 miliona predmeta. Nova zgrada muzeja smeštena je između Palate Srbija i Velikog ratnog ostrva.

Objekat je organizovan na tri nivoa: podzemni, prizemlje i galerija. Unutrašnjost obuhvata:

Ulazni hol i izložbeni prostor,

Depoe muzeja (koji će zameniti trenutne neuslovne prostore na Vračaru),

Centralnu biblioteku i administrativni blok,

Kafe-restoran i garažu.

Fasada muzeja je specifično orijentisana, strana okrenuta ka Palati Srbija je ozelenjena i ukopana, dok je fasada prema Dunavu staklena. Ispred muzeja se formira eksperimentalna bašta, zamišljena kao tampon zona između šetališta i objekta, gde će biti postavljen "isečak biodiverziteta Dunava sa svim njegovim značajnim vrstama i karakteristikama".

Ušće kao kulturna zona i Ekspo 2027

Ovi projekti su sastavni deo šireg urbanističkog koncepta kojim se prostor Ušća transformiše u jedinstvenu kulturnu zonu. Uz Akvarijum i Prirodnjački muzej, ovaj kompleks će činiti i Muzej umetnosti 21. veka, kao i Panoramski točak.

Zeleni prostor na lokaciji Akvarijuma, koji je ranije uključivao fudbalske terene, dodatno se oplemenjuje očuvanjem postojećeg drveća i sadnjom novih biljaka. Krov Prirodnjačkog muzeja biće prohodan i javan, sa planiranom trim stazom, čime se površina parka vraća građanima na korišćenje.

Realizacijom ovih sadržaja do maja 2027. godine, Beograd se pridružuje evropskim prestonicama poput Beča, Budimpešte i Pariza, nudeći građanima i turistima edukativne i zabavne sadržaje koji promovišu zaštitu prirode i nauku u najmodernijem arhitektonskom formatu.