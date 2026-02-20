Slušaj vest

U Naučno-tehnološkom parku Niš danas su potpisani ugovori o dodeli bespovratnih sredstava za dva socijalna preduzeća iz Jablaničkog okruga, u okviru projekta „EWI – Ekonomska inkluzija i pravda za žene Zapadnog Balkana“.

Grantove u vrednosti od po 10.000 EUR za nabavku specijalizovane proizvodne opreme dobili su socijalno preduzeće „Radanska ruža“ iz Lebana i udruženje „Naš svet“ iz Leskovca.

Projekat sprovodi, CARE Austrija, CARE Balkans u partnerstvu sa organizacijom ENECA iz Srbije, Tehnopolis iz Crne Gore, LINK Poduzetnički centar iz Bosne i Hercegovine i Strategic Development Consulting iz Severne Makedonije, sa podrškom Austrijske razvojne agencije (ADA) kroz finansijska sredstva Austrijske razvojne saradnje (ADC)

Ova sredstva su namenski usmerena u jačanje tehničkih kapaciteta organizacija koje na tržišnim principima rešavaju probleme nezaposlenosti marginalizovanih grupa.

Leskovac: Ekološka proizvodnja i radna integracija

Udruženje „Naš svet“ iz Leskovca, koje radno angažuje mlade sa intelektualnim teškoćama, sredstva ulaže u profesionalizaciju svoje proizvodnje ekološkog papira i ambalaže.

Nabavka opreme omogućava prelazak sa isključivo ručne na polu-industrijsku izradu proizvoda (ambalaže, pozivnica, vizit karti). Time se stvaraju uslovi za održiva radna mesta za mlade sa invaliditetom, jačajući njihovu ekonomsku samostalnost.

Lebane: Automatizacija za veću konkurentnost

„Radanska ruža“, preduzeće prepoznato po proizvodnji ajvara i prerađevina od povrća, ovim grantom rešava usko grlo u finalizaciji svojih proizvoda. Ovo preduzeće primarno zapošljava teže zapošljive kategorije žena, uključujući samohrane majke, žene sa invaliditetom i starije žene.

Nabavka opreme će značajno ubrzati proces pakovanja, smanjiti procenat škarta etiketa i omogućiti brži plasman proizvoda. Ovo direktno doprinosi stabilnosti poslovanja i dugoročnoj sigurnosti zarada za žene angažovane u lancu proizvodnje.