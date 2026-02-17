Slušaj vest

Retke i neobične scene iz sela još jednom su pokazale koliko priroda može da iznenadi. Dok su domaćini u Bogatiću očekivali još jedno uspešno jagnjenje, dočekalo ih je pravo malo čudo, njihova ovca ojagnjila je čak sedam jagnjadi.

Na svet su došla četiri ženska i tri muška jagnjeta, sva živa i zdrava. Vlasnici kažu da su mladunci vitalni, razigrani i veoma glasni. Ista ovca je prošle godine donela na svet petoro jagnjadi, pa su se domaćini potajno nadali sličnom scenariju. Ipak, sedmorke su ih potpuno iznenadile.

- Očekivali smo pet, ali sedam zaista niko nije očekivao - rekla je žena koja je snimila ovaj trenutak i podelila ga sa javnošću.

Svi crni sa belom tufnom

Kako se može videti na snimku koji su objavile „Šabačke novosti“, svih sedam jagnjadi su crne boje, sa prepoznatljivom belom tufnom na glavi. Tokom snimanja stalno su beketala, što je uobičajeno oglašavanje ovaca, kao da i sama „slave“ dolazak na svet. U međuvremenu, ponosna majka se kretala po oboru, a mladunci su je neumorno pratili.

Snimak je za kratko vreme postao veoma popularan na društvenim mrežama. Korisnici su ga masovno delili, oduševljeni prizorom retkog jagnjenja koje se ne viđa često ni na velikim farmama.

U stočarskoj praksi višeplodna jagnjenja nisu nepoznata, ali pojava sedmorki izuzetno je retka. Zbog toga su mnogi vest iz Bogatića nazvali pravim čudom sa sela.