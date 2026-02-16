Dovoljan je samo jedan hektar: 5 najisplativijih biljaka koje u Srbiji donose na milione dinara profita
Sve veći broj građana Srbije razmišlja o pokretanju dodatnog posla ili ulaganju u poljoprivredu i proizvodnju. Dok pojedini planiraju velike farme i industrijsku proizvodnju, mnogi se okreću specifičnim nišama koje omogućavaju bržu i stabilnu zaradu. Među najprofitabilnijim kulturama poslednjih godina izdvajaju se borovnice i lešnik, dok su voćarstvo, povrtarstvo i stočarstvo i dalje pouzdana opcija za dopunski prihod.
Borovnice - brza i profitabilna investicija
Borovnica spada u novije, ali izuzetno isplative kulture.
Cena: 700-1.200 dinara po kilogramu na domaćem tržištu, dok su izvozne cene znatno više.
Prinos: 4-6 tona po hektaru.
Prihod: Uz prosečnu cenu od 900 din/kg i prinos od 5 tona, ostvaruje se oko 4,5 miliona dinara prihoda. Nakon pokrivanja troškova, neto zarada iznosi približno 2,5-3 miliona dinara po hektaru.
Dodatna zarada moguća je kroz preradu u sokove, džemove i smrznute proizvode, a presudni faktori uspeha su pravilna nega i adekvatno navodnjavanje.
Lešnik - dugoročna sigurnost i izvozna šansa
Lešnik predstavlja dugoročnu investiciju sa stabilnim tržištem i značajnim izvoznim potencijalom.
Cena: 900-1.100 din/kg kod domaćih otkupljivača, dok izvozne cene dostižu i 2.000 din/kg.
Prinos: 2-3 tone po hektaru u punom rodu.
Prihod: Sa prosečnom cenom od 1.000 din/kg i prinosom od 2,5 tone, prihod iznosi oko 2,5 miliona dinara po hektaru, dok neto dobit dostiže 1,8-2 miliona dinara.
Lešnik ima dug vek trajanja i retko nailazi na probleme u plasmanu, posebno zbog velike potražnje u zemljama EU za čokoladom i prerađevinama.
Voćarstvo i povrtarstvo
Pored borovnica i lešnika, i tradicionalne kulture ostaju isplative:
Malina: 400-500 din/kg, 8-10 tona po hektaru; neto dobit oko 2-3 miliona dinara.
Kupina: 300-350 din/kg, neto 2-3 miliona dinara po hektaru.
Jagoda: 450-500 din/kg, 7-8 tona po hektaru; profitabilna i kroz preradu.
Paprika i paradajz u plastenicima: prihod 3-5 miliona dinara po hektaru, uz više proizvodnih ciklusa godišnje koji povećavaju zaradu.
Stočarstvo i proizvodnja mleka
Krave muzare: 6.000-8.000 litara mleka po grlu godišnje, što donosi prihod od 540.000 do 880.000 dinara po kravi.
Ovce i koze: proizvodnja mleka, sira i jagnjetine omogućava solidnu zaradu na manjim gazdinstvima.
Nišne kulture
Lavanda i bilje sa mogućim lekovitim učinkom: cena lavande 1.500-2.000 din/kg, a hektar može doneti i do 10 miliona dinara godišnje.
Aromatične trave i matičnjaci: obezbeđuju stabilnu i dugoročnu dobit, naročito uz preradu i direktnu prodaju.
Najprofitabilnije delatnosti u Srbiji zavise od visine ulaganja, stručnosti i tržišne strategije. Borovnice i lešnik nude visok prinos i stabilno tržište, dok su voćarstvo, povrtarstvo i stočarstvo sigurna opcija za dodatni prihod. Presudni faktori uspeha su kvalitetan sadni materijal, pravilna agrotehnika, sistem navodnjavanja i dobar plasman proizvoda.
Biznis Kurir/Telegraf Biznis