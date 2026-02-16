Slušaj vest

Sve veći broj građana Srbije razmišlja o pokretanju dodatnog posla ili ulaganju u poljoprivredu i proizvodnju. Dok pojedini planiraju velike farme i industrijsku proizvodnju, mnogi se okreću specifičnim nišama koje omogućavaju bržu i stabilnu zaradu. Među najprofitabilnijim kulturama poslednjih godina izdvajaju se borovnice i lešnik, dok su voćarstvo, povrtarstvo i stočarstvo i dalje pouzdana opcija za dopunski prihod.

Borovnice - brza i profitabilna investicija

Borovnica spada u novije, ali izuzetno isplative kulture.

Cena: 700-1.200 dinara po kilogramu na domaćem tržištu, dok su izvozne cene znatno više.

Prinos: 4-6 tona po hektaru.

Prihod: Uz prosečnu cenu od 900 din/kg i prinos od 5 tona, ostvaruje se oko 4,5 miliona dinara prihoda. Nakon pokrivanja troškova, neto zarada iznosi približno 2,5-3 miliona dinara po hektaru.

Dodatna zarada moguća je kroz preradu u sokove, džemove i smrznute proizvode, a presudni faktori uspeha su pravilna nega i adekvatno navodnjavanje.

Lešnik - dugoročna sigurnost i izvozna šansa

Lešnik predstavlja dugoročnu investiciju sa stabilnim tržištem i značajnim izvoznim potencijalom.

Cena: 900-1.100 din/kg kod domaćih otkupljivača, dok izvozne cene dostižu i 2.000 din/kg.

Prinos: 2-3 tone po hektaru u punom rodu.

Prihod: Sa prosečnom cenom od 1.000 din/kg i prinosom od 2,5 tone, prihod iznosi oko 2,5 miliona dinara po hektaru, dok neto dobit dostiže 1,8-2 miliona dinara.

Lešnik ima dug vek trajanja i retko nailazi na probleme u plasmanu, posebno zbog velike potražnje u zemljama EU za čokoladom i prerađevinama.

Voćarstvo i povrtarstvo

Pored borovnica i lešnika, i tradicionalne kulture ostaju isplative:

Malina: 400-500 din/kg, 8-10 tona po hektaru; neto dobit oko 2-3 miliona dinara.

Kupina: 300-350 din/kg, neto 2-3 miliona dinara po hektaru.

Jagoda: 450-500 din/kg, 7-8 tona po hektaru; profitabilna i kroz preradu.

Paprika i paradajz u plastenicima: prihod 3-5 miliona dinara po hektaru, uz više proizvodnih ciklusa godišnje koji povećavaju zaradu.

Stočarstvo i proizvodnja mleka

Krave muzare: 6.000-8.000 litara mleka po grlu godišnje, što donosi prihod od 540.000 do 880.000 dinara po kravi.

Ovce i koze: proizvodnja mleka, sira i jagnjetine omogućava solidnu zaradu na manjim gazdinstvima.

Nišne kulture

Lavanda i bilje sa mogućim lekovitim učinkom: cena lavande 1.500-2.000 din/kg, a hektar može doneti i do 10 miliona dinara godišnje.

Aromatične trave i matičnjaci: obezbeđuju stabilnu i dugoročnu dobit, naročito uz preradu i direktnu prodaju.

Najprofitabilnije delatnosti u Srbiji zavise od visine ulaganja, stručnosti i tržišne strategije. Borovnice i lešnik nude visok prinos i stabilno tržište, dok su voćarstvo, povrtarstvo i stočarstvo sigurna opcija za dodatni prihod. Presudni faktori uspeha su kvalitetan sadni materijal, pravilna agrotehnika, sistem navodnjavanja i dobar plasman proizvoda.