Slušaj vest

Domaća kompanija Metla Group iz Leskovca zvanično je preuzela Nišku pivaru, čime je završen proces promene vlasničke strukture jednog od najprepoznatljivijih industrijskih brendova na jugu Srbije.

Ovom akvizicijom Metla Group započinje novu fazu razvoja sa jasnim fokusom na stabilizaciju i unapređenje proizvodnje, modernizaciju tehnoloških procesa i dalje jačanje distributivne mreže na teritoriji cele Srbije.

Niška pivara nastavlja sa radom u Nišu, uz zadržavanje postojećih proizvodnih kapaciteta i zaposlenih. U narednom periodu planirana su dodatna ulaganja u infrastrukturu, organizaciju proizvodnje i logistiku. Posebna pažnja biće posvećena očuvanju identiteta i tradicije brenda, osnovanog 1884. godine, uz njegovo prilagođavanje savremenim tržišnim zahtevima.

Metla Group ovom akvizicijom dodatno jača svoje prisustvo u domaćoj industriji pića, sa ciljem unapređenja dostupnosti proizvoda Niške pivare i stvaranja osnove za dugoročan rast i razvoj u saradnji sa poslovnim partnerima.