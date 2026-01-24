Slušaj vest

Direktor Heinekena Dolf van den Brink je prošle godine, u euforičnom tonu, predstavio novo pivo za koje je tvrdio da će holandskog pivarskog giganta odvesti „na teritoriju na koju pivski brendovi do sada nisu kročili“.

Reč je o proizvodu Heineken 0.0 Ultra, „pivu“ bez alkohola, kalorija i šećera, namenjenom privlačenju „sledeće generacije“ potrošača, oslanjajući se na trend smanjene konzumacije alkohola među pripadnicima generacije Z. Taj potez bio je znak snažne vere u bezalkoholna piva, ali i pokazatelj očajničke potrage industrije pića za rešenjima krize koja je zahvatila ceo sektor, piše Telegraph.

Foto: Shutterstock

Međutim, svega mesec dana kasnije Heineken je šokirao investitore iznenadnim upozorenjem na pad dobiti usled slabljenja prodaje piva. Van den Brink je upozorio da bi 2026. mogla biti još lošija, što je izazvalo strmoglavi pad akcija kompanije. Čovek koji je obećavao da će Heineken povesti u budućnost u međuvremenu je napustio kompaniju – pedesetdvogodišnji izvršni direktor prošle sedmice je najavio odlazak nakon šest godina na čelu firme. Jedan analitičar ocenio je da „nije ispunio“ visoka očekivanja kompanije.

Razvodnjavanje piva i rast cena u Britaniji

U Velikoj Britaniji Heineken već povlači drastične poteze – snažno podiže cene i smanjuje procenat alkohola u pivu kako bi povećao profit. Kompanija drži oko 30 odsto tržišta lager piva u britanskim pabovima, sa brendovima poput Fostera, Amstela, Birre Moretti, John Smith’sa, Sagresa, Tigera i samog Heinekena.

Pivo Foster’s, kojem je procenat alkohola već smanjen sa četiri na 3,7 odsto tokom 2023. godine, sledećeg meseca će dodatno pasti na 3,4 odsto. John Smith’s Extra Smooth, najprodavaniji proizvod kompanije, prošle godine je smanjio sadržaj alkohola sa 3,6 na 3,4 odsto.

Carlsberg: Bezalkoholno, ali pivo ostaje osnova

Istovremeno, direktor drugog pivarskog giganta, Carlsberga, poručio je da će danska grupa ostati pivara „u svojoj suštini“, iako su lokalni pivski brendovi, na koje se kompanija tradicionalno oslanjala, po prvi put pali ispod polovine ukupne godišnje prodaje.

Glavni izvršni direktor Carlsberga Jacob Aarup-Andersen, koji je na funkciju stupio u septembru 2023. godine, izjavio je za Financial Times da je „umerenost“ postala snažan potrošački trend, zbog čega kompanija ubrzano širi ponudu bezalkoholnih pića. Ipak, naglasio je da će pivo „ostati glavni pokretač kompanije dok je on živ“.

Osnovna prodaja piva – lokalni i masovni brendovi poput Falcona, Karhua i Angela Porrettija – u 2025. godini činila je svega 49 odsto ukupne prodaje, dok je udeo bezalkoholnih pića i bezalkoholnog piva porastao na trećinu. Samo godinu ranije, 2024, osnovna prodaja piva činila je 59 odsto ukupnog prometa.

Carlsberg, osnovan 1847. godine, u svom portfoliju ima i premijum brendove poput Carlsberga, Tuborga i Kronenbourga, koji čine oko petine prodaje, kao i druge vrste alkoholnih pića, uključujući cider i hard seltzere.

– Imamo izuzetno snažno nasleđe i snažan pivarski DNK i toga se neću odreći. Carlsberg je u svojoj srži pivara. Verujemo da gradimo zaštitne bedeme oko našeg pivskog biznisa stvaranjem diversifikovanog portfolija – rekao je Aarup-Andersen.

Carlsberg je među globalnim pivarima najagresivnije ušao u segment pića koja nisu pivo, a akvizicija britanske kompanije Britvic 2025. godine gotovo je udvostručila njegovu prodaju bezalkoholnih pića, na nešto manje od 30 odsto ukupnog prometa. Taj zaokret pomogao je Carlsbergu da u poslednjih pet godina ostvari bolji rast obima prodaje i profitnih marži od glavnih konkurenata – AB InBeva i Heinekena.