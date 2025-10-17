Slušaj vest

Nakon višegodišnje pauze, nekoliko vodećih pivara već je povećalo cene svojih proizvoda, dok se novi talas poskupljenja očekuje početkom 2026. godine, prenosi Viršaftsvohe.

Kompanije Krombaher i Veltins već su ovog meseca podigle cene za prodaju u trgovinama i ugostiteljstvu, a njihovim koracima slede i druge velike pivare, uključujući grupaciju Radeberger, čije će povećanje cena stupiti na snagu 1. januara.

Prema analizi specijalizovanog časopisa Insajd, šest od deset najprodavanijih pivskih marki u Nemačkoj pogođeno je rastom cena.

Povećanja se za sada odnose na veleprodajne isporuke, ali stručnjaci očekuju da će se njihovi efekti postepeno preneti i na krajnje kupce.

"Maloprodajni lanci obično odlažu korekcije cena do perioda posle Božića kako bi iskoristili prazničnu potrošnju", objašnjava predstavnik istraživačke kuće NIQ Markus Štrob.

Pored flaširanog, poskupljuje i točeno pivo. Ugostitelji upozoravaju da su zbog rasta troškova, uključujući i povećanje minimalne plate, prinuđeni na korekcije cena.

Pad potrošnje piva, posebno u ugostiteljstvu, dodatno komplikuje situaciju u industriji. Prema podacima NIQ, u prvoj polovini 2025. prodaja piva u prodavnicama smanjena je za 2,1 odsto, dok je u kafićima i restoranima pala za čak 8,6 odsto.

Ugostitelji primećuju da gosti sve češće naručuju samo po jednu čašu vina ili piva, što se pripisuje oprezu zbog celokupne ekonomske situacije.