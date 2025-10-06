Japanski restorani, barovi i prodavnice suočavaju se sa nestašicom piva i drugih pića Asahi grupe zbog sajber napada koji je pogodio kompaniju pre pet dana. Posledice napada još uvek nisu u potpunosti sanirane.

Asahi aktivno sarađuje sa istražnim organima i danas je započela distribuciju prve serije ručno obrađenih porudžbina. Ipak, neki ugostitelji i trgovci već osećaju posledice i počeli su da naručuju piva konkurentskih brendova kako bi zadovoljili potražnju.

Od srede, Asahi ručno obrađuje porudžbine, ali je zadržala ograničenja za nove narudžbine alkoholnih pića kako bi prioritet dala postojećim isporukama, prenosi Rojters.

Napad je izazvao prekid rada kompanije u Japanu u ponedeljak – obustavljena je obrada porudžbina, isporuke i rad kol centara, a akcije Asahija su odmah pale za četiri odsto.

Ovaj incident deo je šireg talasa sajber napada na globalne kompanije. Prethodno su meta bili luksuzni proizvođači automobila, poput Jaguar Land Rovera u Velikoj Britaniji, koji je morao da zaustavi proizvodnju, kao i trgovinski lanac Marks & Spencer.