Ako nešto možemo da naučimo iz brojnih anegdota sa platforme Temu, onda je to da se pre svake kupovine obavezno mora pažljivo pročitati opis proizvoda. U suprotnom, lako se dogodi da umesto automobila dobijete – autić igračku. O sličnim promašajima već smo pisali, ali poslednji slučaj nas je iskreno nasmejao do suza.

Tiktokerka pod imenom @theaddisonslife u videu je pokazala šta je dobila kada je sa poznate platforme naručila božićni ukras koji je bio na akciji. Proizvod je bio snižen sa 15 na 3,45 evra i delovao je kao idealan božićni poklon. Kada je iz Kine dobila paket, imala je šta da vidi – predmet koji je stigao uopšte nije ličio na ono što je mislila da će dobiti.

„Mislila sam da sam naručila mali ukras u obliku vrteške, a umesto toga dobila sam plastični disk sa odštampanom fotografijom vrteške.

Temu promašaji

‘Jeste li spremni za ovo? To je samo plastični disk. Ima postolje da stoji. Nije baš pokretna vrteška, zar ne? Temu promašaj’, zaključila je.

U komentarima su se javili i mnogi drugi koji su imali slična iskustva: „Moja ćerka nam je svima naručila čarape za Božić… stigle su veličine dečjih čarapica“, „Meni je stigla samo nalepnica za prozor“, bili su neki od komentara. Bilo je i onih koji su branili Temu: „Sama si kriva jer nisi pročitala opis“.

Naime, u opisu spornog proizvoda jasno je navedeno: „2D ravni očaravajući božićni ukras vrteške – savršen praznični poklon za prijatelje i porodicu, pogodan za dnevnu sobu, spavaću sobu i 11 svečanih scena, 2D ravni dizajn“.

Iz Temua su poručili da kupci uvek treba da obrate pažnju na detaljan opis proizvoda: „Molimo sve kupce da pažljivo pregledaju opise proizvoda pre kupovine. U ovom slučaju, oglas navodi da je ukras vrteške 2D ravni izložbeni komad. Ipak, cenimo iskustvo svakog kupca. Sve kupovine na Temuu pokrivene su našom 90-dnevnom garancijom povraćaja novca ako predmet nije onakav kakav je opisan, stigne oštećen ili uopšte ne stigne“, poručili su.