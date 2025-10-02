Slušaj vest

Pomama zvana Temu u Srbiji je odavno uzela maha, i mnogi se odlučuju na kupovinu najrazličitije vrste robe na toj onlajn platformi za šoping. Platforma je poznata po vrlo agresivnoj reklami, ali kupci su uglavnom zadovoljni robom koja im obično u roku od desetak dana stiže u Srbiju iz daleke Kine. Kvalitet je u skladu sa najčešće pristupačnom cenom i to je većini jasno.

Međutim, šta se zbiva ako neko slučajno naruči robu koju je želeo da kupi, ali sa namerom da to uradi kasnije? I Temu mu bukvalno iste sekunde skine novac sa računa?

- Odmah sam dobio obaveštenje da je moja porudžbina primljena i da već kreće pakovanje robe! Suma nije bila previše velika, 3.000 dinara, ali s obzirom na to da se bliži kraj meseca, stvarno nisam želeo da potrošim te pare na Temu robu, koja mi svakako nije hitna u ovom trenutku. Uhvatio sam se za glavu, misleći da je nemoguće povući poružbinu - kaže Dragan P.

Ipak, postoji rešenje!

Onda je, kako objašnjava, panično počeo da pretražuje aplikaciju, kako bi probao da ipak povrati svoj novac. Kako je brzo utvrdio, to i nije toliko teško, naprotiv. Sve što je bilo potrebno je da pritisne opciju "Vi", koja se nalazi na početnom ekranu pri dnu, a zatim ikonicu u gornjem desnom uglu pored njegovog imena, koja je u obliku ikonice sa slušalicama i mikrofonom.

Prvi korak - ikonica "VI"

- To je njihova korisnička podrška, pa sam u odeljku "Imate li pitanja?" napisao da sam slučajno pritisnuo dugme za plaćanje. Iste sekunde (odgovor je automatizovan), dobio sam poruku da će mi novac biti vraćen u vidu Temu kredita i da je porudžbina otkazana - govori Dragan.

Drugi korak - slušalice sa mikrofonom (korisnička podrška)

Treći korak - postaviti pitanje ili odabrati opciju "povrat i refundiranje"

Novac nije na bankovnom računu? Bez brige!

Zaista, kako kaže, novac je vraćen na njegov nalog i bio je prikazan pod opcijom "Kreditni balans" . Međutim, to još nije značilo da može da raspolaže svojim novcem, nego samo da može neki drugi put da ga koristi za kupovinu na Temuu. Ipak, i tu ima rešenja.

- Napisao sam zatim i da bih želeo da mi novac bude vraćen na moj bankovni račun - govori Dragan.

Posle nekoliko sekundi, stigla je automatizovana poruka da je novac vraćen na račun sa koga je prvobitno skinut, uz izvinjenje zbog eventualne neprijatnosti. S tim što se Temu ogradio, a njihov virtuelni asistent napisao je da je za povrat novca potrebno od 5-30 dana, što više zavisi od same banke u kojoj je kupac klijent, nego od Temua, jer novac sada praktično stiže iz inostranstva.