Kada se postavi pitanje: Koliko u Hrvatskoj zarađuju čistačice i šta se najviše isplati čistiti, mnogi će pomisliti da je reč o apartmanima, ali kako otkrivaju odgovori na jedno pitanje sa Reddita, to je daleko od istine.

"Ovog leta bih prvi put čistila apartmane pa me zanima okvirna cena iz nekog vašeg dosadašnjeg iskustva/rada. Ne radi se o kućama za odmor, već o apartmanima od 50 do 70 kvadrata, otprilike. Neki imaju terasu, neki ne. U nekima treba dočekati goste, u nekima ne.

Za par dana idem da se vidim s čovekom koji drži te apartmane u Šibeniku i Rogoznici pa… Sve mi je novo i ne znam koju cenu bih tražila i kako da se postavim. Da napomenem još, nemam prethodno iskustvo, izuzev čišćenja apartmana bližnjima kada su u gužvi i slično. Apartman je udaljen nekih 30 minuta vožnje od mog mesta, sredstva za čišćenje i slično su njegov trošak, a smena je jednom nedeljno (svake subote)“, postavila je pitanje korisnica ivivivana15.

"Nemoj da te bude sram“

"S obzirom na potražnju za ovim tvojim poslom, postavi dobru cenu, onu koju te nije sram da kažeš! I veruj mi da će čovek pristati… Ako on računa 150 ili 200 evra po apartmanu, po danu, ti uzmi barem 150 evra nedeljno po apartmanu! Evo, tako bih ja, recimo… Nama u firmu dolazi jednom mesečno žena i uzme 200 evra… Ima tri kancelarije, hodnik i dva WC-a… opere, obriše, pokupi smeće i to je to, 200 evra, otprilike dva sata posla… Tako da…“

"Znam da u Pakoštanima, gde letujem, gazdarica plaća 100 ili 150 evra nedeljno po apartmanu.“

"Stavi na papir koliko ćeš trošiti na sredstva koja koristiš i vreme koje ti treba da očistiš i iz toga izvuci neku cifru. Možeš i da proveriš na internetu kako se inače naplaćuju takve usluge, plus ako moraš da putuješ i ako posao zahteva da menjaš lokaciju na duže vreme, zaračunaj apsolutno sve. Takođe vidi koliko je noć u apartmanu i postoji li minimalan broj noćenja. Nemoj se potceniti i uzeti 20 evra za sat.“

Naplata po satu

„120 evra i više. Računaj otprilike 2–3 evra po kvadratnom metru, a odvojeno se plaća pranje posteljine.“

"Ako apartman ima 50 kvadrata, kažeš 120 evra jedno čišćenje + dodatno, naravno, koliko košta pranje posteljine. Čišćenja se ne naplaćuju po satu, već po kvadraturi. Za 70 kvadrata slobodno naplati 150.“

„20 evra po satu, ako je sve njegovo i ako te vozi do apartmana. Ako su tvoja sredstva, 35. Minimalno 150 evra.“