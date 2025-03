- Ne samo da nam nedostaju čistacice, već je i loš kvalitet radne snage. Na naš oglas za radno mesto čistača, prijavi se i do 100 ljudi, na razgovor dođe dvoje, troje, a ne zaposli se niko . Plate kod nas su veće od minimalca, stručnije spremačice mogu da zarade i više od 90.000 dinara . Približavamo se platama zaposlenih u zdravstvu.

Maletić kaže da ni poslodavci nisu zadovoljni zbog "uvoza" radne snage, ali je to jedini način da se osigura da će radnici sledećeg dana doći na posao . Iz inostranstva najčešće dolaze radnici iz Indije, Bangladeša, Nepala, Pakistana. U velikom broju hotela u Beogradu i Novom Sadu već rade spremačice koje ne govore srpski.

Promenila se situacija i sa ženama koje čiste stanove u odnosu na pre nekoliko godina, kada je bilo dovoljno pitati poznanike za preporuku. Satnica je skočila do 1.400 dinara – mesečna zarada može da pređe i 200.000 , a broj žena koje se bave ovim poslom sve je manji.

Nedostatak radnica doveo je do rasta cena: generalno čišćenje stanova košta od 8.000 do 15.000 dinara, u zavisnosti od površine. Mada nam ovo ne ide u prilog, za one koji traže nekog da im očisti stan, možda je najbolje rešenje da stave ruke u rukavice...