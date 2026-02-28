Slušaj vest

Cena nafte na svetskom tržištu mogla bi naglo da skoči već u ponedeljak kada se otvore berze kao ogovor na napad Izraela i SAD na Iran. Koliko će rast cena nafte trajati zavisi isključivo od toga da li će sukob prerasti u dugotrajan rat ili će se brzo smiriti, ocenjuju analitičari.

Vandana Hari iz singapurske kompanije Vanda Insights procenjuje da bi cena nafte mogla da skoči i do 80 dolara po barelu ako se sukobi nastave i tokom početka iduće nedelje, ali taj rast vidi kao impulsivnu, početnu reakciju tržišta.

Kakve su procene?

U petak je referentna severnomorska nafta Brent crude oil zatvorila trgovanje na 72,87 dolara po barelu (rast od 2,87%), dok je američka West Texas Intermediate dostigla 67,02 dolara (rast od 2,78%).

Amro Zakarija iz Kyoto Network i Madarik Ventures očekuje početni skok u ponedeljak, ali ističe da bi cene mogle brzo da se vrate naniže ukoliko se udari ne prošire i ako tržište proceni da nema ozbiljnog poremećaja u snabdevanju.

Pravi problem nastaje ako sukob preraste u dugotrajan rat. U tom slučaju, upozoravaju analitičari, čak 20% globalne ponude nafte moglo bi da bude ugroženo.

Ključna tačka rizika je Ormuski moreuz. Naime, kroz ovaj uski pomorski prolaz svakodnevno prolazi oko 20 miliona barela nafte, odnosno petina svetske dnevne potrošnje.

Švajcarska banka Lombard Odier upozorava da bi, ukoliko Iran pokuša da blokira moreuz, cena nafte mogla privremeno da skoči na 100 dolara ili čak više. Uz to, globalne cene tečnog prirodnog gasa bile bi pod snažnim pritiskom.

Problemi za Kinu? Iako su zapadne sankcije oslabele iransku proizvodnju, OPEC procenjuje da će Iran 2025. proizvoditi oko 3,5 miliona barela dnevno. Najveći kupac iranske nafte je Kina. Prema rečima Amene Bakr iz kompanije Kpler, „lavovski deo iranskog izvoza ide u Kinu“. Ipak, Kina je tokom prošle godine značajno povećala svoje zalihe, pa se kratkoročno ne bi suočila sa nestašicama.

Strateg UBS Đovani Staunovo kaže da je tržište već uračunalo deo "rizika“, ali da će investitori sada pažljivo pratiti da li će doći do stvarnog prekida protoka nafte.

Grupa proizvođača OPEC+ sastaje se već sutra kako bi procenila situaciju. Pre sukoba planirano je povećanje proizvodnje za 137.000 barela dnevno, ali sada bi taj rast mogao biti i veći ako se proceni da postoji rizik od manjka na tržištu.

Proizvođači iz Zaliva, poput Saudijske Arabije i UAE, već su povećavali proizvodnju kako bi amortizovali eventualne poremećaje na tržištu nafte. Prema procenama analitičara, oni imaju kapacitet da nadoknade iranski izvoz pod uslovom da se sukob ne proširi na sam Zaliv.

Šta to znači za svet?

Ako sukob ostane ograničen i kratkotrajan tržište nafte i cene će se brzo stabilizovati. Ali, ako preraste u širi rat i poremeti saobraćaj kroz Ormuski moreuz posledice bi mogle biti dramatične: rast cena goriva, inflatorni pritisci i potresi na globalnim finansijskim tržištima.