Ušuškana između planina Ovčar i Kablar, na svega petnaestak kilometara od Čačka, Ovčar Banja deluje kao mesto koje se ne nameće, ali ostaje u pamćenju.

Nema urbanu buku niti agresivnu turističku promociju, ali ima ono što savremenom čoveku najviše nedostaje - mir, prirodu i toplu vodu koja leči.

Smeštena u srcu Ovčarsko-kablarske klisura, banja je okružena liticama, šumama i meandrima Zapadne Morave. Ovaj predeo pod zaštitom države važi za jedno od najlepših prirodnih područja zapadne Srbije, a istovremeno i za prostor bogate duhovne i kulturne baštine.

Lekoviti izvori kao temelj razvoja

Termomineralna voda temperature između 36 i 38 stepeni Celzijusa koristi se u terapiji reumatskih i degenerativnih oboljenja, problema sa kičmom i zglobovima, kao i u posttraumatskoj rehabilitaciji. Iako je zvanični status banjskog mesta dobila 2011. godine, lekovita voda Ovčar Banje koristi se mnogo duže.

Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da jedan od izvora izbija u neposrednoj blizini korita Zapadne Morave, gde se topla mineralna voda meša sa rečnom - prirodni fenomen retko zabeležen u drugim banjama Srbije.

Duhovni i aktivni turizam

Ovčarsko-kablarska klisura često se naziva "srpskom Svetom Gorom" zbog velikog broja srednjovekovnih manastira. Među najpoznatijima su Manastir Nikolje i Manastir Blagoveštenje, koji vekovima predstavljaju duhovna središta ovog kraja.

Pored verskog turizma, posetioci dolaze zbog planinarenja, biciklizma, ribolova i panoramskih vidikovaca sa planine Kablar, odakle se pruža pogled na meandre Zapadne Morave.Na Kablaru Blagoveštenje, Ilinje, Nikolje, Jovanje i Uspenje, a na šumovitom Ovčaru: Preobraženje, Vaznesenje, Trojica, Sretenje i Vavedenje.

Tu su i dva sveta mesta: Savinje podno najstrmije litice Kablara i pećina Kađenica na desnoj obali Zapadne Morave. Cena smeštaja zavisi od toga da li želite da boravite u privatnom apartmanu ili u hotelu, a vilu možete iznajmiti i za 30 evra pa naviše.

Manji apartmani ili porodični stanovi mogu se iznajmiti i za 10 evra. Šta se leči u Ovčar banji? Ova banja poznata je po termomineralnoj vodi temperature oko 36-38 stepeni Celzijusa, koja se koristi u balneoterapiji i fizikalnoj rehabilitaciji.

Šta sve leči termomineralna voda

Prema turističkim i medicinskim opisima, banja se najčešće preporučuje za lečenje i rehabilitaciju kod:

reumatskih oboljenja,

degenerativnih promena kičmenog stuba,

artritisa i artroza,

spondiloze,

posledica preloma i sportskih povreda,

mišićnih i nervnih tegoba i

lakših kožnih oboljenja.

Terapije se sprovode kroz hidroterapiju, kupanje u termalnoj vodi, masaže i fizikalne procedure uz nadzor stručnog osoblja.

Između autentičnosti i razvoja

Poslednjih godina raste interesovanje za manje i mirnije destinacije, a Ovčar Banja postaje izbor onih koji žele kombinaciju zdravlja, prirode i duhovnog odmora. Ulaganja u infrastrukturu i turističke sadržaje doprinela su većoj posećenosti, ali izazov ostaje - kako očuvati prirodni identitet prostora u vreme sve intenzivnijeg turističkog razvoja.

Ovčar Banja možda nije najpoznatija banja u Srbiji, ali upravo u toj skromnosti leži njena snaga. U vremenu buke i brzine, ona nudi luksuz tišine.