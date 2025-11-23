Slušaj vest

Na padinama Kopaonika nalazi se mesto koje mnogi posetioci i dalje ne poznaju dovoljno, Jošanička banja. Iako brojni turisti godinama provode zimske odmore na Kopaoniku, ovaj skriveni biser Srbije često ostane neotkriven.

Jošanička banja udaljena je svega 24 kilometra od planine i poznata je po izuzetno blagotvornoj termalnoj vodi, koja je svrstava među balneološka mesta sa najtoplijim izvorima u Evropi. Temperatura vode dostiže čak 77 stepeni, a njene blagodeti koristili su još i stari Rimljani.

Banjski kompleks i atrakcije

Kompleks Jošaničke banje čine staro i novo kupatilo, kao i otvoreni bazen. Posebna atrakcija je bazen sa toplom vodom, u kojem se može uživati čak i tokom zime.

Banja ima pet izvora mineralnih voda. Termomineralna voda iz glavnog izvora pripada grupi natrijum-hidrokarbonatnih-sulfatnih i vodonik-sulfidnih-alkalnih hipertermalnih voda.

Šta se leči u Jošaničkoj Banji?

U banji se tretiraju: - bolesti lokomotornog sistema - arterijska hipertenzija - kardiovaskularna oboljenja - nespecifične bolesti pluća, naročito uz inhalacije periferne vaskulopatije i različiti oblici polineuropatija - neurološka oboljenja - ginekološki problemi - kožne bolesti - različita druga stanja (anksioznost, psihosomatske neuroze)

Šta posetiti tokom boravka u banji?

Tokom odmora u Jošaničkoj banji možete posetiti Crkvu Presvete Bogorodice iz 1868. godine, kao i rodnu kuću i spomenik Milunki Savić.

U banji se nalazi i staza zdravlja, pešačko-biciklistička ruta idealna za rekreaciju, šetnju i uživanje u svežem vazduhu po kome je ovo mesto posebno poznato.