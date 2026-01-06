Slušaj vest

Venecuelanska nafta tipa Merey nuđena je uz popust od 13 dolara po barelu u odnosu na ICE Brent, rekli su izvori upoznati sa situacijom. To je manji popust nego pre mesec dana, kada je iznosio i do 15 dolara, pre nego što su SAD pojačale akcije protiv tankera pod sankcijama.

Prema podacima koje je prikupio Bloomberg, isporuke venecuelanske nafte namenjene Kini naglo su pale prošlog meseca, kako se pomorska blokada intenzivirala. Prodavci su, zbog problema u transportu, podigli cene Merey sirove nafte.

Kina je najveći kupac venecuelanske nafte, a Merey se često koristi za proizvodnju bitumena za asfaltiranje puteva. Slabiji izgledi u građevinskom sektoru i dovoljne zalihe sirove nafte kod rafinerija omogućavaju kineskim kupcima da se povuku i sačekaju povoljnije ponude.

Dodatni amortizer predstavlja i rastuća količina nafte pod sankcijama u plutajućim skladištima. Gotovo 82 miliona barela, uključujući i venecuelansku naftu, trenutno se nalazi na tankerima u blizini Kine i Malezije, pokazuju podaci kompanije Kpler.