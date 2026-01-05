Slušaj vest

Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u porastu, a cene nafte u padu nakon vojne intervencije Vašingtona u Venecueli tokom vikenda kada su američke snage zarobile predsednika Nikolasa Madura i odvele ga u Sjedinjene Američke Države.

Investitori smatraju da događaji u Venecueli za sada ne ugrožavaju globalno snabdevanje naftom, što održava niže cene energije i podstiče rast akcija u Evropi. Venecuela već godinama izvozi naftu znatno ispod istorijskog maksimuma, pošto je njena proizvodnja ograničena infrastrukturom, sankcijama i kapacitetima, tako da bi svaki dodatni pad proizvodnje bio relativno mali u globalnim okvirima.

Proizvodnja nafte u Venecueli dostigla je vrhunac od oko 3,5 miliona barela dnevno 1997. godine, ali je od tada pala na procenjenih 950.000 barela dnevno, sa izvozom oko 550.000 barela na dan, pokazali su podaci koje prenosi CNBC.