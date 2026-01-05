Slušaj vest

Sastanak osam članica OPEK+, Saudijske Arabije, Rusije, UAE, Kazahstana, Kuvajta, Iraka, Alžira i Omana, koje proizvode oko polovine svetske nafte, održan je nakon pada cena od više od 18 odsto tokom 2025. godine, što je najveći pad od 2020, usled zabrinutosti zbog prevelike ponude na tržištu, prenosi televizija BFM.

Zemlje OPEK+ povećale su ciljeve proizvodnje nafte za oko 2,9 miliona barela dnevno između aprila i decembra 2025. godine, što predstavlja gotovo tri odsto svetske potražnje za naftom.

U novembru su odlučile da obustave dalja povećanja proizvodnje tokom januara, februara i marta.

Jedan delegat organizacije naveo je da se tokom kratkog onlajn sastanka nije razgovaralo o pitanju Venecuele.

Sledeći sastanak zakazan je za 1. februar, navodi se u saopštenju.

Tenzije između Saudijske Arabije i Emirata oko sukoba u Jemenu pojačale su se prošlog meseca, ali izvori iz OPEK+ do sada nisu ukazivali da bi taj spor mogao da utiče na današnje razgovore.

Jemenska vlada, saveznik Saudijske Arabije, pokrenula je u petak ono što je nazvala mirovnom operacijom s ciljem povratka vojnih položaja iz ruku južnih separatista koje podržavaju Ujedinjeni Arapski Emirati.

U subotu su Sjedinjene Države zarobile predsednika Venecuele Nikolasa Madura, a američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će Vašington preuzeti kontrolu nad tom zemljom dok ne bude moguća tranzicija ka novoj administraciji, ne precizirajući kako.

Venecuela poseduje najveće rezerve nafte na svetu, čak veće i od onih u Saudijskoj Arabiji, lideru OPEK-a, ali je njena proizvodnja nafte kolabirala zbog godina lošeg upravljanja i sankcija.

Prema ocenama analitičara, malo je verovatno da će se proizvodnja venecuelanske sirove nafte značajnije povećati u narednim godinama, čak i ako američke naftne kompanije ulože milijarde dolara koje je predsednik SAD Donald Tramp obećao, navodi BFM.