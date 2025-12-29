Slušaj vest

Kako trgovce na svetskim tržištima brine veća ponuda od potražnje, cene nafte su prošle nedelje ostale gotovo nepromenjene, dok su od početka godine u minusu oko 20 odsto.

Cena barela na londonskom tržištu porasla je prošle nedelje za 0,2 odsto, na 60,64 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupeo za 0,1 odsto, na 56,74 dolara.

U skraćenoj radnoj nedelji zbog božićnih praznika cene nafte nisu značajnije oscilirale, jer se ništa nije promenilo u procenama ponude i potražnje.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) procenjuje da bi ponuda u 2026. godini mogla da nadmaši potražnju za gotovo četiri miliona barela dnevno.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK) i njeni partneri povećali su ove godine proizvodnju, ali najveće svetske ekonomije ne rastu onim tempom kojem su se analitičari tog kartela nadali.

Zbog toga su jedinu podršku cenama u poslednje vreme pružale geopolitičke tenzije, poput američke blokade isporuka nafte iz Venecuele.

„Premija na geopolitičke tenzije pružila je kratkoročnu podršku cenama, ali su zbog prevelike ponude cene nafte pod pritiskom“, objašnjavaju analitičari kompanije Aegis Hedging.

Cene su dodatno pod pritiskom jer bi uskoro mogao da bude postignut dogovor o prekidu ratnih dejstava između Rusije i Ukrajine, što bi otvorilo vrata povratku ruske nafte na svetska tržišta.

Zbog svega toga, cene nafte su od početka godine naglo pale. Na londonskom tržištu cena barela trenutno je u minusu oko 19 odsto, a na američkom tržištu oko 21 odsto.

Ako se ovakav trend zadrži do poslednjih dana ove godine, to će biti najveći godišnji pad cena „crnog zlata“ od 2020. godine.