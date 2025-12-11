Slušaj vest

Za 2026. godinu predviđa se dodatni rast od 1,4 miliona barela dnevno, čime bi svetska potražnja porasla na 106,52 miliona barela dnevno. Obe prognoze ostale su nepromenjene u odnosu na prošli mesec, a ukupna potrošnja ocenjena je kao stabilna.

Najveći generatori rasta u 2025. godini biće Kina, Indija i druge azijske zemlje van OECD-a, koje bi trebalo da dodaju oko 1,18 miliona barela dnevno potražnje. Zemlje OECD-a beleže skromniji rast - 120.000 barela dnevno, nešto manje u odnosu na prethodnu mesečnu procenu od 130.000.

OPEK je blago povećao i prognozu globalnog ekonomskog rasta za 2025. godinu na 3,1 odsto, u odnosu na ranijih tri odsto. Projekcija za 2026. ostaje ista - rast od 3,1 procenat.

Za američku ekonomiju očekuje se rast od 1,8 odsto u 2025. i 2,1 odsto u 2026. Evrozona bi trebalo da zabeleži stabilan rast od po 1,2 odsto u obe godine.

Kina ostaje jedan od glavnih motora globalne ekonomije, sa prognoziranim rastom od 4,8 procenata u 2025. i 4,5 procenata u 2026. Očekivanja za Indiju dodatno su povećana - njen rast sada se procenjuje na 6,7 odsto u 2025. i 6,6 odsto u 2026. godini.