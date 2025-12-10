Slušaj vest

U jugoistočnoj Srbiji nalazi se, ni manje ni više, nego Mala Venecija. Da li znate o kojem je mestu reč, a koje zovu još i Srpska Venecija?

Leži na tri reke

U pitanju je gradić od oko 16.000 stanovnika, a u staroj čaršiji su kuće još iz perioda Turaka. Leži na tri reke, a zbog svojih sedam mostva i stila gradnje, zovu ga upravo po poznatom italijanskom gradu. Ime je dobio o Knjazu Milošu Obrenoviću i u pitanju je Knjaževac.

Ovo mesto na jugoistoku Srbije ima i uređena šetališta pored reke, kao i gradski park, koji je još 1955. godine projektovao arhitekta Bogdan Bogdanović.

Ima i godnole

Iako je to sada ređe neko ranije, i dalje se može videti poneka gondola koja plovi Svrljiškom rekom koja teče kroz ovu čaršiju.

Knjaževac je dobio i titulu izuzetne destinacije Evrope, a zbog blizine drugih turističkih centara, zadnjih godina veoma je posećena destinacija. Naime, u blizini je Stara Planina i poznati vidikovac Babin zub. Blizu je i Niš, te Niška Banja.

Oni koji posete Knjaževac mogu uživati i u gastronomskoj ponudi iz koje se izdvajaju lokalni specijaliteti kao što su belmuž, ovčiji paprikaš, sušena pastrmka...