Vožnja gondolom je jedan od simbola ovog čarobnog italijanskog grada, ali obično košta oko 90 evra za 30 minuta.

Nedavno su influenseri otkrili jeftiniju varijantu jer na pojedinim mestima duž Velikog kanala postoje posebne stanice gde se možete ukrcati na čamce nalik gondolama, ali su širi i duži.

To je izazvalo bes lokalaca jer su turisti otkrili jeftine gondole, odnosno tragete, koji koštaju svega 2 evra zbog čega se i tu stvaraju gužve.

Neki smatraju da bi cena za one koji ga koriste iz zabave trebalo da bude viša, dok drugi predlažu potpuno uklanjanje stanica sa Gugl mapa.

Međutim, takozvani trageto prevozi putnike od jedne do druge obale Velikog kanala je vrlo korisna usluga jer preko njega vode samo četiri mosta. To posebno nervira lokalno stanovništvo, za koje je trageto neophodni vid prevoza.

Nezadovoljstvo raste u trenutku kada stotine hiljada posetilaca stižu u grad povodom Venecijanskog filmskog festivala, što bi dodatno moglo da optereti ograničenu uslugu.

„Trajekti bi trebalo da budu besplatni za lokalce“

Na stanici San Toma, trageto prevozi putnike preko Velikog kanala na strateškoj tački, otprilike na polovini puta između mosta Rialto i mosta Akademija.

Pre nekoliko godina usluga je bila mirna i većinu korisnika činili su tamošnji meštani.

Ali, otkako su i trageti postali turistička atrakcija na društvenim mrežama i deo Guglove navigacije, redovi se sada protežu duž obale.

Za posetioce već postoji viša cena – 2 evra umesto 0,70. Ali neki meštani traže još jasniju razliku u ceni.

– Trudimo se da turistima objasnimo da su Venecijanci na prvom mestu jer je usluga osmišljena za stanovnike, ali to nije lako; mnogi ne razumeju ili im se žuri – rekao je Maurisio Gali koji radi na jednoj od stanica.

Predlaže se uklanjanje trageta sa Google Maps-a

Ćećilija Tonon, šefica odborničke grupe „Venecija je naša“, kaže da već godinama traži od vlasti da reši problem gužvi na stanicama trageta.

Dok stanice vaporeta, svojevrsnih autobusa na vodi, imaju odvojene ulaze za stanovnike i nerezidente, na trageto stanicama nema prostora za sličan sistem.

Zato Tonon veruje da bi rešenje moglo da bude uklanjanje trageto stanica sa Gugla.

Prošle godine je Barselona primenila isti trik, uklonivši liniju autobusa 116, koja staje kod čuveno Parka Guelj, sa mapa Google i Apple, kako bi smanjila gužve.

Ipak, sami gondolijeri nisu potpuno saglasni s tom idejom, jer se plaše da bi bila štetna po njihov posao.

Sa sve manjim brojem stanovnika u Veneciji, nerezidenti su ključni izvor prihoda.

Ali naglašavaju da turisti trageto treba da koriste samo kada im je zaista potreban kao prevoz, a ne kao jeftiniju zamenu za gondolu.

– Svako ko predstavi vožnju gondolom kao trajekt trebalo bi da bude kažnjen – rekao je glavni gondolijer trageta Gali.