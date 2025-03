Zimska skijaška sezona na Kopaoniku i dalje traje, a prema podacima JP Skijališta Srbije, tokom dosadašnje sezone zabeleženo je 138.000 vožnji gondolom, dok je u samom centru Kopaonika dostignuto 6 miliona vožnji. To je za oko 20 do 25 procenata veći broj poseta u odnosu na prošlu godinu, izjavio je Darko Jovanović iz Skijališta Srbije.

Prema podacima Turističke organizacije opštine Brus, u toku januara u Brzeću je ostvareno 17.000 noćenja što je za 10 posto više nego u januaru 2024. Ove zime je do sada u Brzeću boravilo oko 8.500 gostiju koji su ostvarili 38.000 noćenja.

Do kraja sezone koja se očekuje krajem marta, radno vreme gondole biće od 8.30 do 15.30, a ski centra Kopaonik od 8,30 do 16 časova, pa se očekuju nove posete i rekordi.