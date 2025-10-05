Slušaj vest

Jesen je stigla. Iza nas je ostalo mnogo prelepih trenutaka sa letovanja, sunce, pesak i more sada su zamenjeni kišom, vetrom i mirisom svežih kestena.

Ali ne očajavajte! Jesen sa sobom nosi i svoju magiju, a ubrzo će se pojaviti i praznični duh koji mnogi obožavaju. Gradovi širom sveta već tokom novembra ukrašavaju svoje trgove u svetlosne dekoracije, miris kuvanog vina i cimeta širi se ulicama, a nova godina donosi osećaj novih početaka, ili bi tako trebalo da bude, zar ne?

Vikend putovanja avionom

Ipak, nećemo ići toliko daleko, barem ne još uvek. Umesto toga, nudimo vam par ideja za vikend putovanje avionom. Ostavite automobil kod kuće, ukrcajte se u letelicu i za sat do dva stižete do sjajnih destinacija, uz naravno, povoljne avio-karte u ovom periodu. Dve vikend noći, slobodan ponedeljak na poslu i eto vas, opušteni, napunjeni energijom i spremni za nove poslovne uspehe.

Tako da, istražite grad, uživajte u gastro specijalitetima, šetajte prelepim ulicama, popijte kapućino ili aperol, i prepustite se atmosferi.

Rim, večni grad

Fontana di Trevi u Rimu Foto: Garry F McHarg / Shutterstock Editorial / Profimedia

Večni grad, muzej na otvorenom, mesto gde se istorija susreće sa svakodnevnim životom. Šetnja rimskim ulicama vodi vas od Koloseuma, preko Fontane di Trevi, do šarmantnih trgova i ulica prepunih kafeterija i malih restorana.

Svaka ulica krije priču, svaki trg šarm. Rim vas poziva da uživate u gelatu dok gledate zalazak sunca nad rimskim krovovima ili da provedete veče uz italijanske specijalitete i lokalno vino, čak ni kiša neće moći da vam pokvari doživljaj.

Pariz, grad svetlosti

Grad svetlosti koji nikad ne prestaje da očarava, iako ste ga već posetili. Sa Ajfelovim tornjem koji dominira horizontom, šetnjom uz Senu i šarmantnim kafićima u Latinskoj četvrti, Pariz vas uvlači u svoj romantični ritam.

Pariska opera Foto: Shutterstock

Uživate u kroasanima za doručak, istražujete muzeje i galerije ili jednostavno posmatrate prolaznike na bulevarima, uz šoljicu kafe u ruci. Pariz je kombinacija elegancije, umetnosti i uživanja u malim svakodnevnim stvarima.

Berlin, grad dobre zabave

Berlin je spoj istorije i moderne energije. Grad koji pamti i uči iz prošlosti, ali koji pulsira savremenim životom, kreativnim četvrtima i gastro avanturama.

Brandenburšk kapija Foto: EPA/Clemens Bilan

Od Brandenburške kapije i Berlinskog zida, do kafića, pabova i umetničkih galerija, Berlin je mesto gde možete istovremeno istraživati i opuštati se. Uz šetnju po Tiergartenu ili kafu u Prenzlauer Bergu, oseća se duh grada koji je živ, mlad i otvoren za avanturu.

Na kraju dana…

Jesen ne mora da znači samo povratak rutini, poslu i kišnim danima. Ona može biti i idealan trenutak da sebi poklonite mali predah, vikend pun novih doživljaja i sećanja koja greju i kad zahladi.